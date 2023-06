En cama y con fiebre: Jimena Barón habló del problema de salud que la afectó en el medio de su nueva gira

escuchar

Luego de un par de años alejada de los escenarios, el 13 de junio, Jimena Barón volvió a pisar las tablas con fuerza en el marco del debut de la gira Mala Sangre que, con localidades agotadas en la primera fecha, sumó otra más (también agotada) el 14 del mismo mes. Tras ese regreso triunfal y del descontrolado festejo que le siguió, la cantante se dispuso a continuar con los preparativos de cara al resto del tour, el cual la llevará por diversas locaciones del país. Sin embargo, su plan se vio interrumpido por una dura enfermedad que la obligó a guardar reposo.

Jimena Barón habló del problema de salud que la afectó en el medio de su nueva gira

En las últimas horas, después de pasar el fin de semana largo inusualmente alejada de las redes sociales, Jimena Barón apareció en sus Historias de Instagram con una serie de videos en los que, vestida en pijama y en la comodidad de su cama, contó con lujo de detalles la fuerte gripe que la llevó a estar en reposo bajo el cuidado de su pareja, el influencer Matías Palleiro.

“Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero parece que no...”, comenzó, cuando la interrumpió un ataque de tos. Una vez terminado, agregó con un toque de humor: “Tengo una gripe que pensé que los que habían venido a ver los primeros dos shows de Mala Sangre habían presenciado un momento único antes de mi muerte”.

“Parece que está mucha gente para la mi**da. Yo voy a estar bien, me voy a quedar acá encerrada hasta Córdoba y Rosario (las próximas fechas de su gira) con una manta, lo prometo”, agregó.

A continuación, contó que la fuerte enfermedad también arruinó por completo sus planes de fin de semana largo, el cual pasó en Benavídez. “Teníamos el fin de semana largo que, íbamos a compartir con Momo (Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) obviamente, y después teníamos romance el 20 porque era mi aniversario con Matías, pero fue el peor fin de semana largo de nuestras vidas”, dijo a modo de introducción.

Jimena Barón junto a su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo instagram @jmena

Y sumó: “Matías se fumó solo a Momo todos los días, yo estaba tirada hecha un bollo con fiebre. Viste cuando tenes tanta fiebre que dormís y dormís y como que no tenes noción del tiempo. Trataba de hacerme la copada por momentos, pero no podía ayudar con nada, era una miseria de persona. No hubo aniversario”.

Finalmente, para llevar un poco de tranquilidad a sus fans, dijo: “Se cuidan por favor, me mandan buena energía. Yo igual sigo acá con reposo... hace cinco días tengo fiebre. Todo va a estar bien. Hoy, si dios quiere, no voy a tener fiebre, voy a estar mejor. Estoy acá, tomando sopa y mirando tele, programas que nunca vi”.

Jimena Barón fue a la guardia en compañía de Matías Palleiro, su pareja instagram @jmena

Ya evidentemente mejor que antes, JMena mostró algunas fotos de lo que sería una escapada romántica de un par de días y que terminaron siendo varios días en cama. En las mismas posó recostada en la primera noche de fiebre mientras la acompañaba su hijo, fotos de la sopa que se tomó para mantenerse hidratada y, por último, una selfie que se sacó junto a su pareja mientras esperaban que la atendieran en la guardia de la Trinidad de Palermo.

