¿En dónde cantará Ricky Martin en la Argentina?

El cantante Ricky Martin confirmó su esperado regreso a la Argentina con un nuevo espectáculo que recorrerá sus grandes éxitos. La noticia llega a tres años de su última visita al país, generando gran expectativa entre sus seguidores. La producción del evento dio a conocer los detalles sobre la presentación en Buenos Aires y la modalidad para adquirir los tickets.

Cuándo y dónde se presenta Ricky Martin en Buenos Aires

El artista se presentará el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. Esta fecha forma parte de su gira Ricky Martin Live 2026, la cual lo lleva por varios países de la región. La productora 6 Pasos es la encargada de la organización del evento.

La venta de entradas tendrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander el lunes 2 de marzo a las 12, ofreciendo el beneficio de hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotada esa instancia, se habilitará la venta general para todos los medios de pago. Las entradas se venderán únicamente a través del sitio web de All Access.

Qué se espera del show de Ricky Martin en Argentina

El nuevo espectáculo fusiona ritmos latinos y globales que marcaron la carrera de Ricky Martin. La propuesta incluye impactantes coreografías y su magnetismo característico. El setlist está diseñado como un viaje emocional y festivo por su extenso repertorio musical, abarcando desde himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial, como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”.

También incorpora clásicos románticos que marcaron a generaciones, como “Fuego de noche, nieve de día”, hasta éxitos más recientes que dominan las pistas de baile, como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

El repertorio del concierto incluye clásicos como Livin’ la Vida Loca y She Bangs Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

El show promete un importante despliegue técnico y visual con iluminación de última generación y visualizers inmersivos. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en esta propuesta multisensorial.

La gira Ricky comenzará el 7 de abril en Montevideo, Uruguay. El artista también se presentará el 10 de abril en Asunción, Paraguay. La parada en Buenos Aires el 18 de abril es uno de los puntos principales de este tour regional.

Cómo llega Ricky Martin a su nueva gira

Ricky Martin atraviesa un destacado momento profesional. El 8 de febrero, fue ovacionado por el público durante su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por Bad Bunny. Este evento se llevó a cabo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. En esa ocasión, el artista se unió para interpretar un fragmento de la canción “Lo que le pasó a Hawaii”.

El boricua trabaja actualmente en Brasil, desde donde compartió una actualización de sus planes profesionales: “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”.

El artista también está inmerso en un álbum completamente nuevo. “Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, añadió.

