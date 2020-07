Tras la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, Cande tomó una drástica decisión que dio a entender que la relación no era óptima entre la expareja y la hija del conductor Crédito: Instagram

1 de julio de 2020 • 12:29

Luego de que se conociera la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés , que informó él a través de sus Instagram Stories , Cande Tinelli tomó una drástica decisión. La hija del conductor decidió desvincularse virtualmente de la expareja de su papá, lo que daría a entender que había ciertos roces entre la modelo y la artista.

"El tiempo. Todo. Locura", escribió la cantante en su perfil tras la noticia de la ruptura. El juego de palabras con la famosa frase: "El tiempo todo lo cura", no pasó desapercibido por sus seguidores, y algunos lo asociaron directamente a Marcelo Tinelli y su reciente anuncio de la ruptura con Valdés. Pero eso no fue todo: Lelé también decidió darle unfollow a Guillermina.

La decisión de Cande dio lugar a especulaciones. ¿Se trata de una relación que solo se sostenía por el vínculo con su padre? Por el momento, Lelé no se refirió al tema explícitamente. Lo cierto es que la modelo y expareja de Marcelo, no siguió los pasos de la influencer y todavía mantiene a la cantante entre sus contactos.

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

"Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos", dijo el conductor al comienzo del mensaje en el que anunció la decisión de la pareja. "Después de estos casi ocho años hermosos que vivimos sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado [Lolo] que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento, los quiero", concluyó.

La publicación ocurrió el domingo al mediodía. Horas antes, el conductor se había mostrado muy sensibilizado por una ficción de Netflix . Poco antes de anunciar su separación, Tinelli compartió una story en la que se mostró sensibilizado por una ficción. " ¿Todos lloran con This is us ? ", escribió. Desvelado, cerca de las seis de la mañana, el conductor continuó compartiendo stories sobre la serie. "Últimos 5 capítulos. Los voy a extrañar mucho", dijo sobre los personajes esa misma madrugada.