La eufórica reacción de Adele cuando en un bar comenzó a sonar un hit de Katy Perry

Una vez más, Adele volvió a causar sensación en las redes sociales, esta vez no por una de sus poderosas baladas, sino por la canción de otra reconocida colega. La intérprete de “Rolling in the deep”, fue vista en un bar de Miami mientras se divertía y cantaba a todo pulmón uno de los temas de nada más y nada menos que de Katy Perry. Los videos no tardaron en viralizarse y causaron una verdadera revolución entre los fanáticos.

Sin dudas, la cantante británica de 34 años se convirtió en una de las referentes artísticas de su generación. Su música causó furor, con éxitos como “Someone like you”, “Hello” y el más reciente “Easy on me”. Su poderosa voz y sus hits, le valieron numerosos reconocimientos, entre ellos, más de 15 premios Grammy y un Oscar. En junio retomará Weekends with Adele, su residencia en Las Vegas en el hotel Caesars Palace.

Adele se prepara para retomar "Weekends with Adele", su residencia en Las Vegas en el hotel Caesars Palace. Instagram @adele

Pero, antes de continuar con su agenda laboral, la artista disfrutó con amigos, y enloqueció a todos al interpretar a todo pulmón una de las canciones más conocidas de su colega Katy Perry, en un bar de Miami, Florida.

Los presentes la grabaron mientras cantaba el hit “Teenage Dream”, lanzado en 2010. Vestida con un conjunto de pantalón y camisa en color marrón claro con un bordado de piedras y el cabello rubio suelto, entonó la letra con pasión, e incluso se preparó específicamente para el estribillo como una verdadera fanática.

Sus acciones no pasaron inadvertidas para sus seguidores, que la grabaron y compartieron las imágenes en TikTok. Asimismo, los videos demostraron que la compositora no solo disfrutó del hit de Perry, sino que también interpretó “Titanium”, la colaboración de 2011 entre David Guetta y Sia.

Si bien estuvo en un ambiente distendido y relajado, a la hora de cantarla no dejó la técnica vocal de lado e incluso incitó a los presentes a cantar con ella. Además, bailó con sus amigos y dejó en claro que pasó una gran noche.

Adele cantó "Teenage Dream" de Katy Perry (Video: TikTok @adele_daydreeamers)

Adele vio el show de Shakira en lo de Jimmy Fallon y lanzó un picante comentario sobre Gerard Piqué

La intérprete de “Set fire to the rain” sigue de cerca los lanzamientos y proyectos de sus colegas y no duda en compartir su opinión al respecto. En las últimas semanas, se viralizó un video, que sus fanáticos grabaron en el concierto de Las Vegas mientras ella contaba que vio la presentación de Shakira en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y fue contundente respecto a Gerard Piqué.

Adele se sumó a la polémica sobre la separación de Shakira y Piqué

El 10 de marzo, Shakira y Bizarrap interpretaron por primera vez “Music Session Vol. 53″ en la televisión norteamericana. Su presentación dio la vuelta al mundo y entre los espectadores estuvo Adele quien hizo público su apoyo a su colega y la evidencia se compartió en Twitter. Todo comenzó cuando una joven que presenció su show, hizo mención a Shakira mientras interactuaban y la reacción de la cantante despertó risas y aplausos: “Vi su actuación anoche en lo de Jimmy Fallon… ¡Oh, su exmarido está en problemas!”.

