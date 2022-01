Entre la casa propia y el cariño de la gente: así vive hoy Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina

Francisco Benítez se paró frente a las cámaras de La Voz Argentina (Telefe) con tanta dulzura y sencillez que fue casi imposible que la audiencia no se enamorara perdidamente de él. Aunque, en muchos casos, las primeras impresiones pueden ser engañosas, este no fue el caso del participante. En cuanto comenzó a cantar, los miembros del jurado perdieron la cabeza frente a tanto talento. Su maravillosa voz combinada con su cálida personalidad resultaron en la fórmula infalible que lo llevaron a ser coronado como el campeón del certamen. Ese día fue un sueño hecho realidad y, cuatro meses, después no para de alcanzar nuevas metas.

Francisco Benítez fue el ganador de La Voz Argentina instagram

El joven cordobés ganó el concurso con el 44,3% de los votos y se consagró así como el participante más aclamado por el público. Sin embargo, el amor de muchos no logró eliminar el enojo de quienes apostaban al triunfo de su competencia. A pesar de haber vencido, Benítez debió enfrentar una ola de críticas y de comentarios cargados de odio en donde lo acusaban de haberse consagrado únicamente por tener tartamudez.

Él encaró la situación con la transparencia y honestidad que lo caracterizó desde el principio de la competencia y, a través de sus redes sociales, decidió responder. “Yo me presenté en La Voz Argentina para hacer lo que amo que es cantar. En ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para dejar atrás el sufrimiento y seguir con mi vida”, escribió.

Francisco Benítez junto a su pareja y a Ciro, fruto de su relación instagram

Los comentarios de los haters no fueron suficientes para opacar su éxito y a cuatro meses de la gran final, Francisco continúa en el camino hacia construir la vida con la que tanto tiempo soñó. El mismo día en el que recibió el título, llegó al mundo su hijo, Ciro. A pesar de que no pudo presenciar el parto porque se encontraba en la provincia de Buenos Aires, en el último tiempo no perdió oportunidad de presumir al hermoso bebé en su cuenta de Instagram.

Las buenas no dejaron de llegar ya que también pudo tener una casa propia gracias a la ayuda de la influencer Belu Lucius. Ella, conmovida por su historia, se puso en campaña para conseguirle un hogar en donde pudiese comenzar su vida como padre de familia. A pesar de que la expanelista de Cortá por Lozano (Telefe) fue cuestionada en varias oportunidades por “no haber cumplido la promesa”, luego de realizar todos los trámites necesarios pudo entregarle las llaves correspondientes a Francisco.

En su cuenta de Instagram, el joven oriundo de Colonia Tirolesa, Córdoba, le agradeció profundamente a Lucius por el impagable regalo. Junto a una foto que mostraba la edificación, manifestó: “Gracias Belu Lucius por esto, la verdad quisiera ir de nuevo a darte un abrazo grande porque no puedo creer lo que hiciste por mí”.

El hogar que Francisco Benítez recibió tras su triunfo instagram

Para culminar un 2021 cargado de emociones, Francisco Benítez fue invitado a la fiesta de “Personaje del año” organizada por la revista Gente y allí estuvo rodeado de las celebridades más reconocidas del país. Decidió, una vez más, compartir la alegría con sus más de 500 mil seguidores y posteó una foto del evento junto a un inspirador texto. “Es de no creer todo lo que pasa. Soñás toda la vida con estos momentos así y pensás que son inalcanzables los sueños. Hoy me doy cuenta que no es así. Si te arriesgás un poco, tan solo un poco vas, a ver lo que hay del otro lado. Nunca dejen de soñar y nunca dejen de perseguir sus sueños”, tipeó, lleno de agradecimiento.