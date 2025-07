Entre lágrimas, Nicolás Vázquez se sinceró con Yanina Latorre tras su separación: “Un infierno”

Después de 18 años de relación, esta semana Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación. La noticia dejó sin palabras a los fanáticos de la pareja y rápidamente comenzaron a surgir teorías y especulaciones sobre los motivos que los llevaron a “transitar la vida por separado”. Si bien fue una decisión de común acuerdo, a él se lo vinculó sentimentalmente con sus compañeras de Rocky, Mercedes Oviedo y Daiana Fernández, y a ella con el actor Andrés Gil, pero desmintieron cualquier vínculo romántico. Ahora, el actor habló, entre lágrimas, con Yanina Latorre y dio su versión de los hechos.

El martes 8 de julio, tras el comunicado en conjunto que hizo la expareja, en el que señalaron que “a veces lo más sano es soltar” pero que “el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando”, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda (América TV) el supuesto motivo de la separación. Habló de una “tercera persona”, aunque no ahondó en detalles ni aclaró si era del lado de él o de ella. “A mí la semana pasada me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona (...) me dieron el nombre de una persona que no voy a decir porque también está en pareja”, recalcó.

Gime Accardi y Nico Vázquez se separaron tras 18 años juntos

El jueves, en tanto, al comienzo de su programa, Latorre contó que el actor, se comunicó telefónicamente con ella.“Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando, hablamos un montón”, anticipó.

“Él me dijo que cuando se enteró de que yo estaba preguntando si estaban separados, ellos entendieron que si lo contaban iba a ser todo más tranquilo. Ahora está arrepentido obviamente de esos posteos porque dice que su vida es un infierno desde el martes, porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales niega todas", indicó la conductora y señaló: “Yo no sé si es el mejor actor del mundo, pero todo lo que me dijo le creí“.

En esa misma línea agregó: “Hablamos un montón, lloraba, me dijo que la vida es un infierno. Querían decirlo antes porque Accardi se fue un mes de vacaciones a Madrid. Lo escuché tanto que ahora estoy al revés, para mí ella lo dejó a él“. A su vez, dijo que desde hace más un año ”la vienen remando” y le habló de “desencuentros”, pero no hizo mención de terceros en discordia ni a reproches. “Hay un dato que me hace creer que lo dejó ella; o que ella fue la que estaba más en otra”, reflexionó la conductora y agregó: “Me lloró, me dijo que es la mujer de su vida y que está convencido que no hay otra como ella”.

Por otro lado, el protagonista de Rocky también le habló de su vínculo con Dai Fernández quien, en la obra de teatro, interpreta al interés amoroso de su personaje. Previamente, trabajaron juntos en Tootsie y aunque ella lleva años en pareja con el bailarín Gonzalo Gerber, en los últimos días, hubo versiones que los vinculaban sentimentalmente. “Me dijo que en este momento la persona que está más cerca de él como amiga, casi como hermana y como mejor amiga, es Dai. Dice que es por cercanía, que por eso hay tantas fotos de ellos juntos y que por eso fue a los Martín Fierro. Es su contención, es la que lo escucha, la que lo consuela, la que le hace compañía y la que lo banca”, indicó Latorre.