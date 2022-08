Es carpintero y emocionó a todos en Canta Conmigo Ahora: la dedicatoria especial a su mamá

En el programa de este jueves, Mariano Bustos, que se dedica a la carpintería, fue el tercer participante que se presentó en el escenario Canta Congmio Ahora (eltrece), y sorprendió al público por la manera de presentarse frente a los 100 jurados del certamen. También tuvo un intercambio divertido con Marcelo Tinelli que le pidió un mueble para la habitación de su hijo Lolo.

Antes de cantar, el cordobés de 30 habló de los problemas que sufrió en su adolescencia: “Siempre fui muy inseguro, siempre me costó estar en un escenario, sufría mucho bullying en el colegio”, y también se refirió a su entorno: “A veces es difícil con la familia que te puedan entender lo que vos querés hacer esto. Lo mío es esto, este es mi sueño y la verdad me ha costado mucho porque siempre he sido muy tímido”. “Nunca me la creí y estoy acá para demostrarme a mí mismo y para demostrarle a mi familia que puedo”, concluyó entre lágrimas.

Así fue la presentación de Mariano Bustos en Canta Conmigo Ahora (eltrece)

No obstante, lo particular de este participante fue cuando se mostró ante los 100 jurados y el público, y manifestó: “Voy a cantar una hermosa canción y espero que lo disfruten”. Luego giró la cabeza al costado y expresó: “Mamá te amo”, lo que generó un aplauso del público.

El cordobés interpretó “Hoy tengo ganas de ti” e instantáneamente logró que algunos jurados se pararan, pero con el correr de la canción captó una gran atención y aceptación. “Qué vozarrón”, manifestó Marcelo Tinelli cuando lo fue a saludar y agregó: “Hermoso, cuando se lo dedicaste a tu vieja, me mataste, ¿por qué esa dedicación especial?”.

“Te quiero agradecer mucho porque nos diste una posibilidad muy grande a ella y a mí. Es una persona que me acompaña siempre, pero más que nada porque ha estado pasando por muchos problemas de salud y estos días que hemos estado acá no le dolía nada. Se olvidó de lo que le pasaba y eso es lo mejor”.

Además, el cantante manifestó que su madre era muy fan de Marcelo Tinelli desde Ritmo de la Noche, por lo que el conductor fue a darle un beso a la tribuna y la llevó al escenario. Cuando se acercó, se abrazaron unos segundos y ambos se emocionaron hasta las lágrimas. “Me llena el alma escucharlo cantar”, expresó la mujer con una sonrisa.

“Tienes una voz hermosa, maravillosa, tienes totalmente mi aprobación”, le dijo el Puma Rodríguez, mientras que Javier Calamaro, que se incorporó este jueves al jurado de Canta Conmigo Ahora manifestó: “La interpretación muy bien y con lo de tu mamá me estrujaste el corazón, me liquidaste. Además, cantas muy bien y aguante Córdoba”.

Por su parte, el Bahiano también se subió a la ola de elogios para el cordobés: “La cantada fue impecable, se nota que es tu género el melódico. Te felicito y ojalá que prosiga esta relación tan amorosa que tienen ustedes”. En esta línea, El Tirri igual se emocionó al hablar de su madre y le dio su devolución: “La rompiste toda siento que la cantaste con esa confianza. Fuiste de menor a mayor y al final fue un golazo”.

Hasta ese momento, había tres participantes con puntajes muy altos: 100, 99 y 84; sin embargo, Mariano Bustos logró subirse al podio con un total de 91 puntos, pero tuvo que ir a un desempate para saber si era finalista. En esta oportunidad, el carpintero hizo “Shallow”, logró 95 puntos y avanzó a la siguiente ronda.