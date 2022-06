Cuatro exitosas series que todos rechazaron y que hoy en día arrasan en Netflix

Imaginar que algunas series o películas muy famosas nunca hubieran visto la luz puede ser impensable para algunos. Aunque para múltiples escritores audiovisuales, una lectura de su guión basta para firmar un multimillonario contrato, para muchos otros el sueño de su vida toma varios años de rechazo.

Stranger Things

Niños en problemas, época de los 80‘s, ciencia ficción y poderes parecen ser la combinación perfecta para un gran show. Sin embargo, este no iba a ser el caso de Stranger things, una serie que fue rechazada más de 15 veces. Hubo un casi eterno viaje por el que tuvieron que pasar los hermanos Duffer, directores de la serie, antes de recibir el sí estuvo lleno de negativas.

“Ibas a estas reuniones y están tan poco interesados de cualquier cosa que vayas a decir antes de que abras tu boca. Ahí es cuando empiezas a sentir que es imposible. Hubo momentos en los que pensamos: ‘Nunca vamos a abrirnos paso, porque nadie nos tomará en serio’”, dijo Matt Duffer para el medio de entretenimiento The Wrap. La pareja estuvo cinco años sin ver a ninguno de sus trabajos hacerse realidad. Para cuando estrenaron Hidden (2015), su situación tampoco había mejorado, pues la cinta no fue estrenada en cines, por lo que tuvo poca visibilidad.

Para ese mismo año, ambos trabajaron de la mano de Donald De Line y lograron estrenar Wayward Pines (2015), película que les abrió el mundo de la fantasía y que les dio pie para empezar a escribir lo que luego sería Stranger Things. ”Cuando estábamos vendiendo la serie, hicimos un libro que estaba diseñado para verse como una antigua novela de Stephen King. Hicimos un tráiler falso también, el cual era un poco cursi, pero todos nos decían ‘deberías hacerlo’”, aseguró Matt para Vulture.

La serie Stranger Things, de Netflix, volvió a poner a Kate Bush en la cima Netflix

Pero nada fue más fácil desde ahí, ya que la idea parecía no venderse por completo. Ellos mismos afirman que muchas veces cuando presentaban la serie querían que esta fuera modificada en trama y personajes. Más de 15 productoras después, los hermanos lograron contactar con Shawn Levy, quien fue el encargado de llevar la idea a Netflix. “En 24 horas habían comprado toda la temporada”, afirmó uno de los hermanos para The Hollywood Reporter.

Fue así como cambiaron el nombre de la serie de Montauk -condado de Nueva York - a Stranger things, debido a los altos costes de producción que conllevaría grabar en esa locación durante el invierno. Si el universo de Stranger things no hubiese llegado Netflix, probablemente el impacto de la plataforma de streaming no habría sido el mismo.

El Juego del Calamar

El drama que vive el jugador 456 en El juego del calamar es muy parecido al que tuvo que atravesar el creador y director de la serie Hwang Dong-hyuk a la hora de lograr que una productora costeara su ambicioso proyecto. Antes de que esta serie surcoreana se convirtiera en un fenómeno mundial y llegara a ser el programa más exitoso de Netflix, según la misma plataforma, su creador tuvo que cruzar un camino pedregoso.

“Tenía muchos problemas económicos porque mi madre se jubiló de la empresa para la que trabajaba. Había una película en la que estaba trabajando, pero no conseguimos financiación. Así que no pude trabajar durante un año. Tuvimos que sacar préstamos: mi madre, yo y mi abuela”, dijo para The Guardian. Basado en esta dura realidad, Hwang Dong-hyuk empezó a escribir el guion para la serie en 2008, el cual no solo inspiró en sus propios problemas económicos, sino también en juegos como Battle Royale y Liar Game.

Para 2009, el guion estaba listo, ahora solo faltaba quién lo produjera. Pero dicha tarea fue lo más difícil, pues luego de ofrecerlo varias veces solo seguían llegando luces rojas para el proyecto. ”En ese entonces, parecía demasiado diferente y violento. Había gente que pensaba que era demasiado complejo y que no era comercial. No pude conseguir suficiente inversión y el casting fue difícil. Estuve dándole vueltas durante un año, pero entonces tuve que ponerlo en pausa”, afirmó el director para Variety.

08-10-2021 Cultura.- La temporada 2 de El Juego del Calamar ya es oficial . Tras semanas de incertidumbre, por fin se ha confirmado que El juego del calamar tendrá una segunda temporada. Así lo ha revelado el creador Hwang Dong-hyuk, quien también ha afirmado que el protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) estará de vuelta. CULTURA Netflix

Pero como todo lo bueno se hace esperar, tras haberse destacado en otros proyectos, Netflix se interesó en su idea, Hwang Dong-hyuk firmó el contrato y ambos produjeron uno de los mayores triunfos del gigante del streaming. En sus primeros 17 días de estreno consiguió 111 millones de visualizaciones, ubicándose como la serie más vista en 90 países por más de dos semanas.

Gambito de dama

La miniserie, que gira en torno a una ajedrecista que pasa de ser novata a profesional, está basada en el libro homónimo de Walter Davis. Su estreno en Netflix fue tan exitoso que, al igual que El juego del calamar, se convirtió en una de las series más vistas en la interfaz. Sin embargo, dicen que antes de la gloria viene el sufrimiento y esta no fue la excepción para el director del largometraje, Allan Scott.

En una entrevista con BBC News, el también guionista recalcó el extraordinario hecho de que se necesitaron 30 años para finalmente tener Gambito de dama en las pantallas .De acuerdo con sus declaraciones, a pesar de que ya contaba con un gran arsenal de películas famosas a su nombre, muchos estudios rechazaron la idea porque no creían que el ajedrez sería lo suficientemente atractivo como para hacer una serie sobre este.

Dicha situación llevó a Scott a reescribir el guion nueve veces y renunciar a la idea de dirigir la miniserie, rol que tomaría Heath Ledger. Con la muerte de dicho actor, él mismo tomó las riendas de nuevo. No obstante, al igual que su personaje principal, Scott perseveró hasta alcanzar a reunirse con uno de los productores en Netflix, quien vió el potencial en la historia y decidió llevarla a la realidad.

23-11-2020 El récord que Gambito de dama ha roto en Netflix. Gambito de dama, la miniserie de Netflix ambientada en el mundo del ajedrez, ha sido la gran triunfadora en los Creative Emmy Awards, las categorías técnicas de los premios de la academia de televisión estadounidense, que se han entregado durante tres galas celebradas el pasado fin de semana. Otras de las triunfadoras de estas jornadas de premios fueron dos series de Disney+: The Mandalorian, la serie de Star Wars que se hizo con siete galardones, y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), que logró los primeros tres Emmy en la historia de Marvel Studios. CULTURA NETFLIX

Luego de pasar tantos años esperando el anhelado momento, él le contó a The Sunday Post que, cuando se transmitió por primera vez Gambito de dama, creyó estar viendo un capítulo más en el que le habían pedido ayuda para editar y no el producto real.

The Walking Dead

Muchas veces, grandes proyectos son declinados por productoras televisivas y van a parar a otras que sí los adquieren y que se vuelven muy famosas con estos. Ese es el caso de la serie de zombies más popular de estos tiempos. The Walking Dead pudo haber sido una de los asombrosos éxitos de HBO o NBC, si estas no lo hubieran rechazado por su “alto contenido en sangre”.

De acuerdo con CBR, en 2012, el director y maquillador Greg Nicotero dijo que tanto NBC como HBO rechazaron la serie cuando Gale Anne Hurd se acercó a ellos, lo que llevó a AMC a aceptarla. ”Recuerdo que me senté con el presidente de NBC en ese momento y le dije: ‘¿Quieres poner esto en tu red?’ y levanté el libro y tenía la imagen de un zombie con sangre en la cara y Rick asustado sosteniendo un arma”, contó el productor ejecutivo David Alpert en una conferencia con The Daily Beast.

Rick Grimes muere y la serie da un salto en el tiempo para focalizarse en el destino de su pequeña hija

A pesar de los años, la historia de cómo terminó aceptando AMC la propuesta no es clara, pues algunos medios estadounidenses afirman que la cadena quedó flechada cuando leyó el guion y otros que fue por la propuesta hecha por el director. Lo que sí es claro es que Nicotero quedó muy contento con la decisión tomada: “Gracias a Dios que terminamos en AMC. Ellos entienden totalmente este programa. Desde el principio, han confiado y apoyado completamente lo que hemos estado tratando de hacer con esta serie”.