escuchar

Silvina Luna vive horas complicadas con respecto a su salud, a más de tres meses de su internación en el Hospital Italiano. Sin embargo, este viernes en Intrusos (América), Flor de la V recibió un mensaje del entorno de la modelo con buenas noticias, luego de que en las últimas horas se comunicara que la habían vuelto a intubar.

Este jueves por la mañana, el mundo del espectáculo se despertó con la noticia de que Silvina Luna había sido trasladada nuevamente a terapia intensiva, luego de haber estado en sala común. “Lamentablemente, tengo que decirles que Silvina Luna hoy a las 9.30 de la mañana, volvió a terapia intensiva”, señaló Andrea Taboada en DDM (América).

Horas más tarde Yanina Latorre aclaró la información y dio nuevas precisiones en LAM (América). “La pasaron a una habitación normal no porque haya dejado la terapia intensiva, sino que se le trasladaron todos los equipos para empezar a tratarla porque psicológicamente para el paciente que ya está despierto y ya está lúcido, es un poco más llevadero”, indicó y agregó que la iban a volver a intubar.

“Está con una sonda en terapia, atrofia muscular y agua en los pulmones. Está sedada. Están esperando el momento para ponerle el respirador, esperando hasta el último minuto. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo ya no le está funcionando como debería”, concluyó.

La Dra. Mariana Lestelle dio detalles sobre la salud de Silvina Luna

Mientras tanto, este viernes a la tarde, en el comienzo de Intrusos (América), Flor de la V recibió un audio vía WhatsApp de parte del entorno de Silvina Luna. “Perdón, pero me acaban de mandar un mensaje sobre la salud de Silvina Luna. Se están diciendo muchas cosas en la televisión y me quieren aclarar esto”, introdujo mientras escuchaba su celular.

Flor de la V dio detalles de la salud de Silvina Luna

Luego se refirió a una información que circuló en los últimos días. “Me dijeron que lo del brazo con una infección es por los catéter. Ella está consciente, está muy bien de ánimo, habla, no está intubada”, indicó la conductora, aunque señaló que su estado de salud sigue siendo delicado.

“Ella sigue en nuestras oraciones hasta que se mejore. Me da paz saber eso, gracias a la persona que me escribió que es de su círculo. Trato de ser cautelosa, lo digo porque confío en esta fuente, esto que me pasaron es de una fuente muy cercana. Me aclararon que ella está consciente, muy bien de ánimo”, continuó Flor de la V.

Minutos más tarde, el panelista Guido Záffora aseguró que conversó con el abogado Fernando Burlando y ratificó la información que le llegó a la conductora. “Me dijo lo mismo que te dijeron a vos. Me dijo que su salud va a transitar así, con puntos altos y bajos... y los bajos son preocupantes. Están evaluando con el Hospital Italiano dar un parte médico por las cosas que se están diciendo y con el círculo íntimo de Silvina”, indicó.

Hasta el momento, el estado de salud de Silvina Luna continúa siendo delicado a pesar de haber presentado una leve mejoría. Cabe aclarar que todo se desencadenó cuando cayó internada por insuficiencia renal, pero se agravó por problemas pulmonares que los médicos lograron estabilizar hasta este jueves, en el que se volvieron a encender las alarmas por su salud.