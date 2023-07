Nicolas Cabré protagonizó un insólito escándalo en un teatro y amenazó con abandonar la obra: “Me lo saco y me voy”

escuchar

Durante las últimas horas, Nicolás Cabré fue protagonista de una insólita situación. En medio de una presentación en Cañuelas de la obra de teatro que protagoniza, el actor tuvo un desacuerdo con el sonidista por el volumen de los micrófonos. Ante la negativa de modificarlo y el enojo, se bajó drásticamente el sonido y esto generó malestar en el público.

La situación ocurrió el sábado 8 de julio en el Teatro Cañuelas, ubicado en la localidad homónima. Allí, Cabré se presentó con Me duele una mujer, la obra dirigida por Manuel González Gil que protagoniza junto a Mercedes Funes y Pepe Monje. Durante la función, el desentendimiento entre el actor y el sonidista terminó en escándalo.

El comunicado, relatado por Carlos Monti en Desayuno americano (América TV), fue contundente. Según indica el texto, con la obra ya comenzada y durante una salida de escena, el actor envió un mensaje de WhatsApp al operador de sonido en el cual le pidió que se baje el volumen.

Al consultar con el técnico de sonido y luces del teatro, el operador recibió una respuesta negativa ya que “el sonido estaba perfecto y no se encontraba alto”. Esta situación se le comunicó al vestuarista de Cabré, quien le transmitió la información al actor. A partir de aquí se produjo el conflicto que salió a la luz y afectó la calidad de la obra.

Molesto con que no se escuchó su reclamo, la respuesta de Cabré fue contundente: “Si no bajan el sonido, me saco el micrófono y abandono la obra”. En respuesta, el sonidista finalmente hizo caso y bajó el volumen de los micrófonos. Sin embargo, lo redujo tanto que buena parte del público no pudo oír los diálogos de la obra.

En el comunicado de prensa, el teatro se desligó de la situación e hicieron completamente responsable al exnovio de la China Suárez. Lo cierto es que no se conoció cuál era el grado de ajuste de sonido que esperaba el actor y es posible que no deseara un cambio tan drástico.

El comunicado de prensa del teatro, en el que apuntaron contra Nicolás Cabré

Sobre el final del comunicado, el Teatro Cañuelas le pidió disculpas al público presente en la función y apuntó nuevamente contra el protagonista de la obra: “En nombre del Teatro Cañuelas, nos disculpamos sinceramente por la conducta del señor Cabré, la cual perjudicó a nuestros espectadores. Queremos que sepan que hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la reapertura del Nuevo Teatro Cañuelas para brindar funciones de primer nivel y permitir que el público pueda disfrutar plenamente de los eventos que presentamos”.

Por último, en el texto que se difundió, el lugar se comprometió a que no se repita un inconveniente así y que las próximas obras se puedan disfrutar sin problemas. “Lamentamos profundamente cualquier inconveniente causado por este incidente y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer espectáculos de calidad en un ambiente acogedor y profesional. Agradecemos su comprensión y esperamos contar con su apoyo continuo en futuras presentaciones”, finalizó el comunicado.

Hasta el momento, Cabré no se refirió al tema públicamente en sus redes sociales y no se conoció su versión de los hechos.

