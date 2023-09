escuchar

Luego del impacto que significó el anuncio público de la separación de Facundo Moyano y todo el escándalo mediático que se generó alrededor del tema, Eva Bargiela se refirió al hecho. En una entrevista, aseguró que con el exdiputado tenían planes de formar una familia y reveló cuáles eran las reservas de su expareja sobre su participación en el Bailando 2023 (América TV).

La noticia se conoció a fines de la semana pasada y generó mucha sorpresa en el mundo del espectáculo. Tras ser consultado sobre cómo le afectaba que su pareja estuviera en el programa de Marcelo Tinelli, Moyano confirmó que ya no están juntos.

Según trascendió, Bargiela se enteró de la revelación por televisión. A pesar de que pasaban por un momento de distanciamiento, el acuerdo era volver a hablar sobre el vínculo y eventualmente decidir cómo se comunicaría la noticia públicamente. Unilateralmente, el hijo de Hugo Moyano tomó la decisión de presentar la separación como algo definitivo en el ámbito mediático.

Luego de días de silencio y poca exposición, la participante del Bailando 2023 visitó el piso de Desayuno americano (América TV). Allí, se refirió a la separación y comentó proyecciones y planes que existían dentro de la pareja.

Eva Bargiela reveló los planes que tenía con Facundo Moyano y no pudo evitar quebrarse en vivo

En primer lugar, Eva contó la noticia de que ambos, casados desde 2021, pensaban en tener hijos y formar una familia. “Era uno de los planes. No que estábamos planificándolo en este momento, pero era un tema súper hablado y estaba en los planes. Pero bueno, no llegamos”, manifestó ante las consultas de Pamela David y Natalie Weber.

Luego, Carlos Monti le preguntó a la modelo cuáles eran los problemas en la pareja para llevar a la separación. Durante su respuesta, Eva no pudo evitar quebrarse. “Las parejas pasan por momentos. No siempre es el mejor momento y bueno capaz...”, fue la respuesta que tuvo que ser interrumpida. Ya con lágrimas en sus ojos, remarcó su cansancio emocional por esta situación: “No quiero llorar más en la tele”.

Eva Bargiela habló de la separación de Facundo Moyano

Segundos después, y ya recompuesta, habló sobre el momento que atravesaba la pareja cuando Moyano decidió hacer el anuncio. “Para mí no estaba tan definido. Nosotros veníamos en una crisis y distanciamiento, pero seguíamos en contacto diario. De hecho ese día (antes de la entrevista donde Facundo anunció la separación), habíamos merendado juntos. Estábamos viendo cómo manejar la situación”, detalló.

En esa misma línea, admitió que estaban “viviendo separados”, pero remarcó que a pesar del mal momento ella pensaba en encontrar la forma de que la pareja salga adelante: “Por lo menos de mi lado, tratando de poner lo mejor para recomponer. Yo me casé con una persona, con un proyecto”.

“Siento que no tomó la dimensión de lo que me repercutía a mí exponerlo en la tele”, agregó. A continuación, Bargiela contó la influencia que tuvo su participación en el certamen de baile para la separación: “Él siempre fue claro conmigo de que no quería ser parte del show”. “Nadie se separa por un solo motivo exclusivamente, pero cuando me preguntan si él estaba contento, entiendo que deseaba que me vaya bien; pero también es verdad que él fue muy claro en que no quería que lo expongan desde ese lugar. Siento que en un punto influyó”, finalizó.