Evangelina Anderson compartió una foto de la Virgen de Guadalupe y dejó un llamativo mensaje

Evangelina Anderson manifestó su devoción por la Virgen de Guadalupe y dejó un llamativo mensaje en las historias de Instagram que repercutió rápidamente entre sus seguidores. Según se especuló, podría vincularse directamente con la separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos: Bastian, Emma y Lola.

La modelo atraviesa uno de sus mejores momentos laborales y mediáticos gracias a su incorporación en el equipo de participantes de MasterChef Celebrity (Telefe). Día a día muestra una faceta diferente a la que se acostumbra en las redes sociales, aunque fuera de las cámaras pareciera que todo no fluye como esperaba. O al menos en cuanto a sus sentimientos más profundos.

La foto de la Virgen de Guadalupe que publicó Evangelina Anderson (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Según la foto del altar con la imagen de la aparición de María en México, Anderson está agradecida de la ayuda espiritual que recibió, atribuida a ella, pero dejó un mensaje que causó desconcierto en todos. “Gracias por la bendición, aunque venga camuflada de perdida”, escribió.

El escueto comunicado podría tener que ver con su ruptura matrimonial de Demichelis, la cual tuvo lugar en agosto de este año, luego de que ambos sortearan una crisis de pareja en 2024.

Todo sucedió al regreso de la familia Demichelis a la Argentina luego del contrato finalizado de Martín como Director Técnico del club Rayados de Monterrey. Durante un lapso de casi nueve meses vivieron en el país norteamericano y Anderson de tanto en tanto retornaba a Buenos Aires para visitar a su hijo Bastian, quien se quedó para continuar como jugador en las inferiores de River Plate.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación en agosto del 2025

Entre versiones de una tercera mujer en discordia y rumores de infidelidad, la relación del exfutbolista y la modelo se desgastó. Hace tres meses ella fue clara al referirse al fin de su matrimonio: “Sí, estoy separada. Estamos muy bien”, sostuvo frente a un grupo de periodistas que la esperó en la puerta del edificio en donde vive. “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, agregó con firmeza.

“Llevamos 18 años, es mucho tiempo. No voy a decir que estoy saltando en una pata porque no es cierto. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante”, sumó en su conversación mediática por aquel entonces y confirmó que el divorcio era inminente.

Con el correr de las semanas, la situación anímica de Anderson cambió y en sus apariciones públicas decidió no hablar más del tema. Después de su trabajo en Los ocho escalones de los tres millones (eltrece), su participación en MasterChef le dio un respiro personal.

El significado de la Virgen de Guadalupe

Mientras Evangelina Anderson vivió en México, aprovechó para incursionar de lleno en la cultura local. Desde la fiesta de los muertos hasta recetas tradicionales y apariciones especiales en la televisión de ese país. Lo hizo todo y lo comunicó desde Instagram -que se volvió testigo de su cotidianidad-.

Así disfrutaba Evangelina Anderson de sus días en México - Día de los Muertos

Uno de los sucesos que la marcaron fue la religión, en especial la Virgen de Guadalupe. Aquella imagen que mostró en la historia temporal refiere a la aparición de María a Juan Diego. Se cree que el 12 de diciembre de 1531 se manifestó ante él y más tarde su rostro quedó plasmado en la tilma que llevaba puesto.

La vestimenta de la Virgen tiene un significado especial según la tradición indígena. La flor de los cuatro pétalos en su vientre se vincula a la maternidad y al movimiento del Sol. Las otras nueve flores doradas se asocian a los pueblos nativos que poblaron el Valle, donde se erige la basílica en su honor. Y por último, los rayos dorados del manto simbolizan a la luz solar y el poder divino.