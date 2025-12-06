Evangelina Anderson compartió una imagen en la que se la ve con suero y alertó a sus seguidores

Instalada en Argentina desde hace varios meses tras su separación de Martín Demichelis, con quien estuvo en pareja casi 20 años y se convirtió en madre de Bastián, Lola y Emma, Evangelina Anderson está enfocada en la crianza de sus hijos y en su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde destaca con cada uno de los platos que prepara. Sin embargo, en las últimas horas, compartió una serie de imágenes que alertaron a sus seguidores.

Evangelina Anderson sorprendió con su debut en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram/@evangelinaanderson)

Recostada sobre el sillón de un consultorio, la exvedette contó los detalles del procedimiento estético que se realiza. “Empecé terapia de Drips para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud”, escribió sobre el video en el que la especialista que la atendía acotó: “Son vitaminas y aminoácidos. En este caso, vitamina B, B2 y B6. Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con más energía, menos ansiedad, y es detox, entre otras cosas”.

Evangelina contó que empezó un tratamiento vía suero (Foto: Captura Instagram/@evangelinaanderson)

“Y estoy como nueva”, subrayó Eva al comentar que el procedimiento tarda entre 30 y 45 minutos.

Anderson no es la única famosa que despertó polémica tras elegir el suero como una alternativa para revitalizar la energía. En abril, fue el turno de su amiga y compañera de trabajo La Joaqui, quien posteó una foto en la que se la vio sentada en una camilla mientras recibía suero. “Hola, mis amigas personales, les dejo un datón. Una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero”, señaló.

El tratamiento que se hizo La Joaqui a causa de su anemia

“Empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería. Así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir. Ni hablar de lo hermosa que te deja la piel estar sano”, añadió la intérprete de “Butakera”.

Y completó: “Hay miles de métodos alternativos para nuestra salud que nos hacen sentir y ver mejor sin la necesidad de invadirnos. Esto no es canje ni nada por el estilo, es una recomendación genuina de mi doctora”.

Qué dijo Ian Lucas sobre los rumores de romance con Evangelina Anderson

En medio de los rumores que vinculan a Evangelina Anderson con Ian Lucas, quien también participa del reality que conduce Wanda Nara, el youtuber rompió el silencio en diálogo con A la tarde (América TV).

Evangelina Anderson e Ian Lucas en medio de rumores de romance (Foto: Instagram @evangelinaanderson @ianlucas)

“La Joaqui es mi mejor amiga. Con Maxi pegué la mejor. Eva es divina, nos llevamos increíble, así que... Un grupo superunido”, expresó sobre la amistad que se formó entre algunos de los famosos que forman parte del ciclo.

Consultado acerca de cómo enfrenta los rumores de romance con su compañera, aseguró: “No, la verdad no nos molesta... Bueno, a mí por lo menos no me molesta porque me están vinculando con la mujer más hermosa del país (...) Pero nos llevamos increíble, somos muy compañeros, nos llevamos re bien como todos”, añadió.

Qué dijo Ian Lucas sobre los rumores de romance con Evangelina Anderson

En ese sentido, quisieron saber si para él era un problema los 16 años que se llevan con la modelo. “Sea ella o sea cualquiera, la verdad, es que no. Yo me considero una persona mucho más madura de la edad que tengo. Pasé mil cosas, que la gente no sabe y no me hace falta aclararlas, pero siento que tengo una edad mental mucho más grande. No, no, la verdad, no. La edad es un número, no me interesa”, cerró.