Si hay un triángulo amoroso que no puede desintegrarse del todo, ese es el que hasta hoy, de una manera u otra, conforman Nicole Neumann, Fabián Cubero y Micaela Viciconte. No es ninguna novedad que la relación entre ellos es mala al punto tal que tuvo que intervenir la justicia. No obstante, aparentemente, un miembro directo de la familia de la modelo dejó entrever que simpatiza con el exfutbolista. Cubero cumplió años el jueves y lo felicitó nada más y nada menos que su exsuegra, Claudia Neumann.

En los últimos días, la integrante del staff de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) dio mucho de que hablar a raíz de su casamiento con Manuel Urcera y el anuncio de que se convertirá en madre por cuarta vez. Asimismo, sorprendió que en la fiesta estuvieron sus tres hijas, Indiana - de quien estuvo distanciada - Allegra y Sienna, pero no así su madre Claudia, con quien las cosas no estarían de la mejor manera. En las últimas horas, la mujer hizo público, una vez más, el cariño que siente por el exmarido de su hija.

El jueves 21 de diciembre, Fabián Cubero celebró sus 45 años. Para homenajearlo, su pareja, Micaela Viciconte, recurrió a las redes sociales y lo saludó públicamente. Subió una foto del cumpleañero con una camiseta de Vélez, mientras desayunaba con su hijo Luca. El pequeño tenía una tostada en la mano y un plato de frutas delante. Su padre, en tanto, estaba con el mate listo.

El posteo de Mica Viciconte por el cumpleaños de Fabián Cubero Instagram @micaviciconte

“Feliz cumple amor. Ojalá todos tengamos un Fabi en nuestra vida. Sos todo lo que está bien, compañero, divertido, amable, cariñoso, familiero, generoso y el mejor papá que le pudo haber tocado a nuestro hijo y mil cosas más”, escribió la influencer. “¡Espero que se sigan cumpliendo todos tus sueños! ¡Te amo! Y si Dios quiere, por muchos años más compartiendo la vida juntos”, sumó.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios. “¡Qué lindas palabras amor. Me hiciste emocionar. Te amo!”, le respondió el exfutbolista a modo de agradecimiento.

Paralelamente, Catherine Fulop, Ariel Rodríguez Palacios, Macarena Rinaldi y varios de sus seguidores, dejaron un mensaje para desearle un feliz cumpleaños. Sin embargo, todas las miradas se posaron en el comentario de Claudia Neumann, la madre de Nicole.

Claudia Neumann, la madre de Nicole, felicitó a Fabián Cubero por su cumpleaños Instagram @micaviciconte

“Muy feliz cumple”, escribió la mujer junto a un par de emojis. Sus palabras generaron sorpresa dada la mala relación que existe entre Nicole y Fabián.

Lo cierto es que en los últimos meses, los indicios de una aparente distancia entre madre e hija se hicieron presentes. Meses atrás, Paula Varela contó en Socios del espectáculo (eltrece) que la mujer vive en el exterior y no está en una buena situación económica. Según su versión, Claudia habría hablado con su hija Geraldine, para exigirles un pasaje para volar a la Argentina e ir a la boda. Todo parecería indicar que no solucionaron los problemas, dado que no estuvo ni en la ceremonia civil ni en la fiesta.

Pero, eso no fue todo. Los indicios de mala relación entre madre e hija comenzaron antes, cuando Nicole cambió la descripción de su perfil de Instagram y reemplazó “Neumann”, apellido de su madre, por “Unterüberbacher”, el de su padre. Bernd, instructor de esquí y empresario austríaco, sí estuvo presente en la boda y la modelo compartió varias imágenes con él para dar cuenta del excelente vínculo que mantienen.

En 2022, Claudia Neumann también saludó a Fabián por su cumpleaños

Si bien el mensaje de Claudia para Fabián no pasó inadvertido, lo cierto es que esta no fue la primera vez que felicitó a su exyerno. En 2022 publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Cubero, Viciconte, Luca, Indiana, Allegra y Sienna para desearle lo mejor en su día.