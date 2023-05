La tajante opinión de La Tora sobre la colecta de Santi Maratea con Independiente y el mundo del fútbol

escuchar

El club Independiente atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Es que la entidad de Avellaneda se encuentra sin liquidez para afrontar una deuda que lo llevó a estar inhibido en varias ocasiones (sin poder incorporar jugadores). Con el cambio de dirigencia y la salida de Hugo Moyano, el club empezó a estabilizarse hasta que se hizo insostenible y debió recurrir a un método alternativo para recaudar dinero.

En los últimos días, Santiago Maratea, un reconocido influencer que realiza colecta en las redes sociales, se puso al hombro una iniciativa que llevó a los hinchas de Independiente a colaborar económicamente con una suma de dinero que se destina a una cuenta y en la cual ya lleva recaudado aproximadamente 600 millones de pesos.

A partir de ese momento, varias celebridades del espectáculo se hicieron eco para celebrar el trabajo del influencer y una de ellas fue Lucila Villar, más conocida como la Tora, quien participó en la última edición de Gran Hermano. Mediante su cuenta de Instagram, decidió salir a bancar a Maratea y disparó munición gruesa contra el ambiente que rodea al deporte.

La Tora de Gran Hermano bancó la colecta de Santi Maratea

“Vengo solamente para bancar la causa que está haciendo Santi Maratea, me parece que va a ayudar a un grande del fútbol. Lamentablemente, el fútbol tiene mucha corrupción, siempre estuvo muy manoseado, y es un momento en el que todos tenemos que ayudar al club Independiente”, deslizó la Tora, en una storie donde incluyó los datos de la cuenta donde se podrán destinar aportes para colaborar con la causa.

Hincha de River Plate, Lucila dejó de lado su amor por los colores y decidió alentar a sus seguidores a que puedan hacer una donación económica para ayudar a Independiente, club del cual es fanático Nacho Castañares, su novio, con quien compartió varios momentos importantes dentro del reality.

“Estoy recibiendo demasiada violencia”, aseguró Maratea en sus redes

El pedido de la Tora y de otras personas más reconocidas del ambiente sirvieron para desviar el foco de violencia que obtuvo Santi Maratea en sus redes. El propio generador de la colecta así lo expresó en un video donde tildó como “fracasados” a quienes se tomaron un tiempo de ensuciar su trabajo.

“Yo estoy un poco pasado de violencia. No es que yo esté violento, siento que estoy recibiendo demasiada violencia”, expresó, indignado, Maratea ante el asedio de haters que despotricaron en su contra por ayudar a Independiente.

Santi Maratea explotó contras las críticas

Y, en esa misma línea, agregó: “El 99% de ustedes si estuviese en mi lugar estarían subiendo historias llorando (...) No estoy con ataques de ansiedad ni de pánico. No me da miedo que me amenacen de muerte”.

A medida que transcurrió el video, el influencer subió de tono y desmintió, rotundamente, su vinculación con el partido político PRO de Mauricio Macri: “La teoría de que trabajo para el Pro y soy socio de Pato Bullrich. Esa teoría que quieren instalar me parece la más ‘manotazo de ahogado’ de todas”, finalizó.

