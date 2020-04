Fede Bal, decepcionado de Marcelo Tinelli: "No me llamó ni una vez"

Tras iniciar su tratamiento contra el cáncer, el actor se mostró decepcionado con la actitud del conductor del Bailando.

Desde que Federico Bal recibió el diagnóstico que indica que tiene cáncer , su compromiso para luchar contra la enfermedad es total y, en las últimas semanas, se dispuso a atravesar las distintas etapas de la quimioterapia , siempre acompañado de su novia Sofía Aldrey . El estado de salud del joven actor tocó de cerca a varias figuras del mundo del espectáculo cercanas, que en los últimos días mostraron preocupación por su bienestar. Sin embargo, según aseguró Carmen Barbieri , una de los pocos famosos que aún no llamó a su hijo para saber cómo está es Marcelo Tinelli .

Así lo aseguró la productora teatral en Polino Auténtico , el programa que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre : "Él me dijo 'estoy tan asombrado de que Tinelli no me llamó ni una vez. Me llamó todo el mundo, mamá, y Marcelo no'", reconstruyó Barbieri. "Yo le dije que debe estar ocupado, y él me dijo 'pero no mamá, me llamó toda la gente, trabajé tantos años con la productora'", contó la madre del actor en la entrevista radial.

Según manifestó Barbieri, a Bal le pareció "extraño" que Tinelli no tuviera el gesto de llamarlo para saber cómo está. "Le extrañaba porque se fija quién lo llama y quién no", dijo en conversación con Polino. "Lo llama Mirtha todas las mañanas para ver cómo está, lo llama Graciela Borges , él no puede creer que la gente rece por él".

Durante la entrevista, Carmen también se mostró acongojada por no poder acompañar a su hijo a las sesiones de quimioterapia debido a la cuarentena por coronavirus. "Lo vi por el vidrio hace tres días, lo vi bien pero con cara de cansado y delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, un bajón", relató.