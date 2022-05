Federico Bal recibió el alta y compartió una serie de fotos para mostrar cómo está

Días atrás, lo que sería una emocionante aventura para Fede Bal se transformó rápidamente en una secuencia de terror. El conductor de Resto del mundo (eltrece) -ciclo que recorre diversos destinos turísticos- se bajó del avión en Brasil dispuesto a adentrarse en los paradisíacos paisajes del país vecino pero sin imaginar el destino que lo esperaba. Con algo de miedo pero cargado de adrenalina, se animó a tirarse en parapente mientras recorría Paraty pero, antes de darse cuenta, terminó en el suelo con una fractura en el brazo y otras lesiones en el resto del cuerpo. Tras someterse a un traslado de urgencia y dos operaciones, finalmente recibió el alta y compartió una divertida foto en sus redes sociales.

Fede Bal posó con una sonrisa tras recibir el alta instagram @balfederico

Nervioso pero emocionado, Bal descendió de la camioneta que lo alcanzó hasta el lugar en donde viviría una gran aventura. Rodeado de cámaras y por el equipo del ciclo de viajes, realizó todo el proceso de seguridad previo y se lanzó en los aires con el gran parapente. Sin embargo, en cuestión de minutos, la maquinaria se desplomó y lo arrastró a él, quien quedó en el suelo atrapado por el gran motor. Sus gritos de dolor no tardaron en hacerse oír mientras avisaba que se había fracturado el brazo.

Todo fue transmitido en Resto del mundo, en donde Fede relató el minuto a minuto a través de una voz en off. “Me di cuenta que esto no iba a terminar bien. Por el viento, la vela se puso de costado y todo se puso al revés. Todo paso muy rápido y ahí en el medio del caos me di cuenta que algo me había roto. El destino se había manifestado”, expresó mientras las imágenes del accidente pasaban por la pantalla. Y agregó: “Lo que paso después fue otro viaje. Yo me vi el hueso de mi antebrazo fuera del cuerpo mientras perdía muchísima sangre y me llevaban al hospital”.

Fede Bal contó cómo fue el accidente que sufrió y cómo se encuentra

La ambulancia llegó rápidamente al sitio pero, como el área no contaba con las instalaciones necesarias para atenderlo, debió ser trasladado de urgencia hasta Río de Janeiro. El viaje duró cinco horas pero, finalmente, llegó y fue sometido a dos cirugías. La primera consistió en una limpieza de la zona y, la segunda, en un a reconstrucción del brazo. Para la tranquilidad del actor, tanto Carmen Barbieri -su madre- como Sofía Aldrey -su novia- viajaron hasta Brasil para acompañarlo en el arduo proceso.

A pesar de haber sido una secuencia terrorífica que lo llevó a temer por su vida, nunca perdió su siempre presente sentido del humor. Desde los primeros minutos después de accidentarse hasta en la internación, Fede brindó actualizaciones de su salud a todos sus fans a través de las redes. Siempre con una gran sonrisa y mucha gracia. Fotos en la camilla, en la unidad de traslado y videos de su madre sentada a su lado fueron algunos de los fragmentos que hizo públicos en su cuenta de Instagram.

El emotivo texto de agradecimiento de Fede Bal tras el accidente instagram @balfederico

Para culminar este arduo proceso, también en compañía de sus seguidores, compartió una foto luego de recibir el tan esperado alta. En sus historias de Instagram se mostró muy feliz sentado en el auto que lo llevaba a su casa y, de esta manera, pudo dejar atrás el doloroso episodio y así encaminarse a la recuperación total.