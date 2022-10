Fernando Niembro fue sometido a una angioplastia y está internado

escuchar

Fernando Niembro, de 74 años, fue internado este miércoles y deberá permanecer unas horas más en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El periodista deportivo fue sometido a una serie de estudios cardiológicos y a una angioplastia. Según informó en diálogo con LA NACION, podría ser dado de alta en las próximas horas.

Las primeras informaciones que trascendieron pasado el mediodía de este miércoles daban cuenta de que el periodista había sido internado de urgencia en una clínica del barrio porteño de Recoleta para someterse a una cirugía de corazón. Esta información encendió las alarmas y generó preocupación entre sus colegas y seguidores, ya que Niembro tiene antecedentes coronarios. Finalmente, se supo que la intervención tiene que ver con una angioplastia, algo que ya se había realizado previamente en otras ocasiones en los años 2016, 2010, 2007 y 1998.

Fernando Niembro habló con LA NACION y reconoció que además de una angioplastia se le practicó una batería de estudios médicos que se practica anualmente Archivo

LA NACION se comunicó con Niembro y el periodista confirmó que fue sometido a una angioplastia, pero aseguró que no es “nada grave”. “Así es, me hice unos estudios que me hago todos los años, sobre todo post Covid”, detalló el comentarista deportivo y tras aclarar que no hay de qué preocuparse, aprovechó la comunicación para recordar a su colega fallecido César Mascetti: “Estoy justo viendo en LN+ a Marcelo Stiletano y su recuerdo del Gaucho Mascetti,” contó en referencia a la cobertura de la muerte del histórico conductor de Telenoche, ocurrida este martes. De esta manera, dio cuenta que está en observación, pero que se siente bien.

El periodista nacido en Mataderos adelantó a este medio que en la tarde de este miércoles o, a más tardar, en la mañana del jueves ya dejará la clínica para regresar a su hogar.

Al igual que en oportunidades anteriores, los estudios y la angioplastia que el autor de La última palabra: retratos de una pasión deportiva (Planeta) se realizó estuvieron a cargo de su médico clínico de cabecera Luis de la Fuente. Y reveló que se recupera favorablemente.

¿Qué es una angioplastia?

Tal como publicó LA NACION, con el asesoramiento del médico Jorge Ubaldini, del Instituto del Corazón del Hospital Británico, se trata de un procedimiento que consiste en introducir un stent para dilatar una arteria ocluida, con el fin de restaurar el flujo sanguíneo, obstruido por placas.

¿Cómo se realiza?

1) Cateterismo: se introduce un organismo a través de un catéter.

2) En el corazón: el catéter se posiciona en la aorta torácica, a la altura de la válvula aórtica.

3) Stent: se infla un balón que dilata la válvula, aplastándola contra las paredes internas de la aorta. Con un segundo catéter se coloca la prótesis –stent-. Esta se abre ocupando el lugar de la válvula enferma y comienza a funcionar, abriendo y cerrando según la presión sanguínea.