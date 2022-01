Flor de la V recordó el día en que se subió a la moto de un desconocido para llegar al acto escolar de su hijo

Florencia de la V, participó este lunes del programa Es por ahí (América), para hablar de su debut como conductora de La noche de la V que se emite por el mismo canal. En una profunda entrevista donde la actriz abordó diversos temas personales y profesionales, relató una insólita anécdota para retratar lo que es capaz de hacer por sus hijos.

La también panelista de A la tarde, sorprendió al “Tucu” López y a Chantal Abad con un hilarante recuerdo que tuvo lugar en el barrio de Constitución, cuando formaba parte de un programa de El Trece. “Tengo una anécdota tremenda”, anticipó Flor de la V. “Mi mamá murió cuando yo tenía dos años, y yo siempre tuve eso presente, quería estar todo lo que pudiera con mis hijos porque tenía miedo de morirme”, contextualizó.

Luego, continuó relatando: “Ellos terminaban sala de cinco, pasaban a primer grado y actuaban ese día. En ese momento estaba con mucho trabajo en eltrece y, antes de llevarlo al colegio (Paul, su hijo) me miró y me dijo: ‘mamá, te espero en el acto’”.

Flor de la V recordó cuando se subió a la moto de un desconocido para llegar a un acto de su hijo

Tras introducir la historia, Florencia afirmó que hizo todo lo que pudo para estar presente en aquel momento tan importante para sus hijos. “Cuando llegué al programa, les dije: ‘Chicos, hoy me voy antes’. Mi mamá nunca había estado en un acto mío y yo ese día estaba convencida de estar presente”, comentó. Pero al salir de su trabajo, se encontró con escenario inesperado: “Salí del canal y había un diluvio tremendo. Toda la parte de Constitución estaba inundada. El tránsito parado completamente y el agua hasta la puerta del auto”.

Entonces, la artista recordó la inesperada decisión que tomó con el fin de no fallarle a sus mellizos Paul e Isabella. Según contextualizó Flor, el tránsito no avanzaba y llovía muchísimo. Y pese a que ella estaba producida, con tacos aguja, maquillada y con pestañas postizas, eso no le impidió bajarse del auto e intentar llegar hasta el subte con los zapatos en la mano. “La estación estaba cerrada, estaba inundada”, recordó.

Flor de la V junto a su marido Pablo Goycochea y sus mellizos Paul e Isabella

Entonces fue en ese momento de desesperación en el que vio a un motoquero que justo pasaba por el lugar. “Salí de la estación, vi al hombre que tenía una moto, le expliqué la situación y aceptó de buena onda. Me subí a la moto y me llevó bajo un diluvio impresionante. Íbamos por la calle y yo perdía las pestañas, el maquillaje, todo”, relató la conductora de América TV.

Finalmente, a pesar de las dificultades climáticas y de tránsito, Flor de la V llegó al acto, aunque un poco desaliñada. “No sabés en el estado en el que llegué al colegio. Parecía que venía de un after o no se de dónde. ¡Pero estuve! ¡Mi hijo salió al escenario y yo estaba ahí viéndolo!”, contó orgullosa.

El “Tucu” López y Chantal Abad se mostraron sorprendidos por esta historia y se tentaron de risa junto a su invitada. De esta manera, Flor de la V mostró con evidencia que deja todo por sus hijos.