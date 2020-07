Florencia de la V. busca llegar al Congreso: "Aceptaría un cargo político"

En el programa E! Pop Talks, la actriz señaló que en el pasado rechazó puestos políticos, pero ahora lo está considerando

Florencia de la V admitió esta tarde que aceptaría un cargo político si alguien se lo ofreciera, porque considera que en el Congreso Nacional hace falta más gente que "piense por las minorías". La actriz consideró en la Argentina de hoy todavía "no somos todos iguales ante la ley".

Flor de la V aceptaría un cargo político para luchar por la igualdad ante la ley.- Fuente: E! Entertainment Latinoamérica 02:01

Video

La actrizdialogó esta tarde en el programa E! Pop Taks de la cadena E! Entertainment Latinoamérica y reveló que, en el pasado, le ofrecieron puestos políticos. Luego, ante la pregunta de la conductora Barbie Simmons sobre si actualmente aceptaría un cargo, respondió:"Hoy lo aceptaría, porque siento que hacen falta más personas en el Congreso que puedan pensar por las minorías. Hay, pero no son suficientes".

A continuación, Florencia de la V, siempre comprometida con los reclamos y luchas del colectivo LGBT, señaló que la idea de trabajar en política evolucionó mientras hacía un repaso de la votación para sancionar la ley del matrimonio igualitario, acontecida una década atrás.

Flor de la V., que está hace años comprometida por las luchas del colectivo LGTB, considera que en el Congreso todavía hay muchos legisladores "antiderechos Crédito: Instagram

"Es impresionante pensar que todavía tenemos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso. Son antiderechos, porque no tiene que ver con pensar diferente, tiene que ver con negarle derechos a las personas con fundamentos nefastos", sentenció.

Además, explicó que en ese caso, "se estaba hablando de amor, no solamente para poder vivir el amor libremente, sino para tener los mismos derechos".

Finalmente, De la V puso en duda que en la Argentina exista verdadera igualdad ante la ley. "¿Hoy somos todos iguales ante la ley? -se preguntó-. No, no somos. La Constitución dice que todos los habitantes de este país tienen que tener los mismos derechos y hoy les quiero informar a todos que eso no sucede, que no somos todos iguales ante la ley".