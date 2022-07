Rating: Marcelo Tinelli volvió a la televisión y el público lo acompañó, ¿logró ganarle a La Voz Argentina?

La final de El hotel de los famosos y el debut de Canta conmigo ahora , el nuevo programa de Marcelo Tinelli le rindieron sus frutos a eltrece, cuyo prime time nocturno superó los números de Telefe , señal que suele liderar el horario de mayor encendido.

El canal de las pelotitas de colores estiró Telefe noticias cuarenta minutos después de las 21 buscando restarle audiencia en el arranque al reality conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis, una maniobra acertada para moderar el impacto de la expectativa generada por eltrece. La final de El hotel de los famosos se inició a las 21.20 y se extendió hasta las 22.34, momento en el que arrancó Canta conmigo ahora, versión local de All together now , el nuevo formato, basado en un certamen de canto evaluado por un centenar de jurados, con el que Marcelo Tinelli se despegó de sus históricos ShowMatch y “Bailando por un sueño”.

Alex Caniggia se consagró campeón de El Hotel de los Famosos y ganador 10 millones de pesos

Los números

El hotel de los famosos marcó un promedio de 13,6 puntos y escaló a un pico de 15,8 puntos , cifra alcanzada en el tramo final del certamen que ya tiene confirmada una segunda edición en el último trimestre del año, pensada para competir con Gran hermano, el famoso reality de encierro con el que saldrá a pisar la cancha Telefe.

Con una puesta en escena impactante, Marcelo Tinelli abrió su nuevo show apelando a algunos íconos que hacen a su ADN como el famoso saludo “Buenas noches, América” o la canción leitmotiv “Juntos”, interpretada por Abel Pintos. La presencia de su hijo “Lolo” buscó darle familiaridad a ese momento esperado por el conductor y por su audiencia.

La apertura subió cinco décimas la marca dejada por El hotel de los famosos hasta escalar a los 16,4 puntos, número máximo alcanzado por el programa en la franja de las 22.45. El promedio final de Canta conmigo ahora fue de 15,1 puntos , una muy buena cifra, dentro de los parámetros que tanto Tinelli como el canal esperaban para el arranque del flamante big show.

Marcelo Tinelli abrió su nuevo programa junto a su hijo Lolo Gentileza Canal Trece

En Telefe se sintió el cimbronazo, cediendo el liderazgo y ubicándose en el segundo lugar, aunque la baja no fue demasiado pronunciada. Compitiendo directamente con El hotel de los famosos, la ficción turca Fugitiva marcó 11,3 puntos, mientras que La Voz Argentina cerró su promedio en 12,8 puntos, descendiendo de los 14,1 puntos que había logrado el último jueves cuando El hotel de los famosos había hecho 9,7 puntos.

Cuando el año televisivo ingresó en su segundo semestre y aún se esperan varios estrenos y movidas de jugadores para potenciar la etapa final de la competencia de los canales abiertos, el ingreso de Tinelli a la cancha movió el tablero. La televisión necesitaba de uno de sus divos, categoría en peligro de extinción, cuando aún se espera la vuelta de Mirtha Legrand y el estreno de algún otro especial con Susana Giménez.

Tinelli y eltrece lograron el objetivo propuesto , pero también en Telefe anoche se celebró ya que la pérdida de audiencia no fue tan dramática. Con 49,4% del share, Canta conmigo ahora logró el mayor encendido del día y ser el programa más visto del superlunes televisivo.

En elnueve, los momentos culminantes de El hotel de los famosos afectaron los cuarenta minutos finales de Bendita, cuyo promedio fue de 3,9 puntos, algo más de un punto por debajo de sus cifras habituales , aunque no le impidió ser lo más visto de la señal. Por otra parte, la llegada de Tinelli no afectó demasiado a La hora exacta , ciclo que ayer logró 1,4 de promedio, solo unas décimas menos de lo acostumbrado.

A LAM (América) le tocó competir con la final de El hotel de los famosos, pero no tuvo que padecer tener enfrente a Tinelli. El ciclo sobre farándula, conducido por Ángel de Brito, cerró su promedio en 2,9 puntos, algunas décimas menos que sus márgenes habituales y debió compartir el primer puesto en el canal con Intrusos , el histórico ciclo conducido por Flor de la V.

Flor de la V, al frente de Intrusos, empató con LAM el primer puesto en América Prensa América TV

En cambio, a LPA (América) le tocó estar enfrente no solo de la final del reality de eltrece, sino también de la primera parte de Canta conmigo ahora. El formato conducido por Florencia Peña marcó un promedio de solo 0,8 décimas . Con 1,2, Animales sueltos puedo remontar los números de América hasta el cierre del prime time.

Las curiosidades del rating televisivo hicieron que la TVP, a pesar de la fortísima competencia de los canales líderes, subiera sus promedios gracias a las siempre efectivas transmisiones futbolísticas. Ayer, al canal estatal le vino como anillo al dedo la emisión de Copa América femenina, espacio en el que se vio el encuentro disputado entre la Argentina y Colombia. La emisión cosechó un promedio de 3,2 puntos y trepó hasta los 3,6, superando cómodamente a LAM y LPA.

En Net TV, El señor de los cielos y Reperfilar encabezaron con 0,5 décimas, mientras que en Bravo TV, Destilando amor fue lo más visto con 0,4 décimas de promedio.

Momentos destacados

Coti y Cande Tinelli fueron presentados por Marcelo Tinelli en el primer programa de Canta conmigo ahora. Con tono familiar, el conductor conversó con su hija y su yerno, integrantes del jurado estelar del programa.

Pampita Ardohain dio a conocer el nombre del ganador de El hotel de los famosos , en una final reñida entre Alex Caniggia y Martín Salwe. El resultado favoreció al primero, quien con histrionismo y una personalidad muy particular venía perfilándose como el candidato firme a llevarse el premio mayor.

Mau & Ricky elogiaron las cualidades de los participantes de su equipo. En esta instancia de La Voz Argentina, denominada “batallas”, se explora en el talento de los seleccionados que superaron la etapa inicial.

Los 5 más vistos

1. Canta conmigo ahora (eltrece) 15,1 puntos de rating

2. El hotel de los famosos (eltrece) 13,6 puntos

3. La Voz Argentina (Telefe) 12,8 puntos

4. Fugitiva (Telefe) 11,3 puntos

5. Telefe noticias (Telefe) 10,7 puntos

