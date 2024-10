Florencia Peña se accidentó durante su viaje a República Dominicana: “Quebrada”

Florencia Peña tuvo un accidente en medio de sus vacaciones en República Dominicana. Así lo contó mediante sus redes sociales, en las que además sumó un video para enseñarles a todos sus seguidores cómo quedó. “Quebrada, pero jamás vencida”, indicó con humor la conductora del Cantando 2024 (América).

Flor Peña revolucionó Instagram después de que subió un reel donde detalló en un texto extenso cómo sucedió el percance, al tiempo que apareció en una silla de ruedas con una de sus piernas inmovilizadas. Más allá de la situación, la gracia que la caracteriza se hizo presente en el posteo.

Florencia Peña contó cómo fue el accidente que tuvo tras llegar a República Dominicana (Fuente: Instagram/@flor_de_p)

“Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde, a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasás de rosca, te frena”, empezó la conductora con su reflexión.

Según dijo, cuando llegó al hotel de la ciudad de Samaná, junto a su esposo Ramiro Ponce de León, se torció el pie y se lo quebró. “A partir de ahí, vino la odisea”, dijo Peña en relación con la búsqueda de atención médica, ya que estaba “lejos de todo”.

En medio del accidente, destacó cuál es su fortaleza, la que le permitió tomar aquel momento con otra mirada: “El humor sin dudas es mi fiel aliado. Y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: ‘Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias’”.

El posteo de Florencia Peña sobre su accidente que revolucionó a sus seguidores (Fuente: Instagram/@flor_de_p)

Hacia el final de su relato, lamentó: “Nada salió como lo esperaba y, sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante”.

Cabe recalcar que, días atrás, Flor Peña contó en directo que se ausentaría por una semana del reality que se emite en América y manifestó su ilusión por el descanso que se tomaría. Tras lo que le ocurrió, sostuvo: “Pudimos disfrutar, pero estoy segura de que en algún momento volveremos y tendremos revancha”.

Según destacó Florencia Peña, se torció el pie y se quebró (Fuente: Instagram/@flor_de_p)

Por último, dejó en claro que regresará al programa más allá de su estado y le agradeció a Karina Mazzocco por su reemplazo: “Nos vemos el próximo lunes en el Cantando y sea como sea, la vida hay que celebrarla, aún en los momentos difíciles”.

En el video se vio a Ramiro como encargado de llevarla por todas las instalaciones del hotel, mientras ella solo dijo: “Estoy quebrada, pero no doblada. No tengo expertise en la silla y además no es fácil en el Caribe maniobrar una de estas”.

Las reacciones y mensajes de aliento que recibió Florencia tras el accidente (Fuente: Instagram/@flor_de_p)

Por su parte, el esposo de Florencia indicó: “La estamos tratando de llevar de incógnito para que nadie la vea y nos encontramos en el pasillo con 17 argentinos que le preguntaron ‘qué le pasó’. Ya se enteró todo el país”. Este reel acumuló rápidamente dos millones de reproducciones y recibió miles de comentarios en apoyo a la actriz.

“Recuperate pronto Flor. Mis mejores deseos”; “Mucha luz y pronta recuperación”; “A recuperarse pronto, Flor, te amamos”; “Vamos Flor, arriba ese ánimo, recuperate pronto, besos hermosa”; fueron algunos de los mensajes de cariño de parte de sus seguidores. En tanto, algunas de las personalidades de la farándula también se manifestaron, como Marley, que le deseó “felices vacaciones”, Georgina Barbarossa que reaccionó: “No lo puedo creer, qué embole. Fuerza Florchu de mi corazón”, Silvina Escudero, que se preguntó: “¿Es joda?”, y su hijo, Juan Otero, que expresó: “Por Dios, te amo”.