Florencio Randazzo se animó a pasar música en la mesaza y sorprendió con su selección

Invitado a la mesaza, Florencio Randazzo recordó su pasado como DJ y se animó a pasar distintas canciones para simbolizar la actualidad del país y el Gobierno de Alberto Fernández. El precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos fue uno de los comensales de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y se lució con sus habilidades como disc jockey.

Este domingo, durante la emisión del programa, Juana Viale comenzó a indagar por los distintos trabajos que tuvo el exministro del Interior. “¿Vos tenés una heladería?”, quiso saber la conductora. Entonces, Randazzo contó que había tenido una en el pasado.

Para completar la sección, Randazzo invitó a L-Gante al escenario y juntos cantaron una canción del artista

Luego, enumeraron los distintos rubros en los cuales se había desarrollado el político, que fue heladero, tuvo un gimnasio, un salón de eventos, una constructora y una empresa de cable. “Fui cobrador de cuentas, trabajé en un mercado, administré edificios. Soy un buscavidas, de todo hice”, continuó Randazzo.

En ese momento, Viale lo interrumpió para decir: “Y fuiste DJ. [Es] multifacético el hombre”. Aprovechando el momento, el precandidato relató que se había desarrollado como musicalizador en una importante confitería de Chivilcoy, cuando era más joven. “No era buen disc jockey, pero me defendía. Pasaba un poco de todo, música de los 80. A mí me gusta la cumbia y los boleros”.

Florencio Randazzo recordó sus épocas de DJ Captura

Mientras el resto de los invitados, Osvaldo Bazán, Chechu Bonelli y L-Gante indagaban sobre su pasado, Viale le adelantó que desde la producción del programa habían preparado una consola para que Randazzo mostrara sus habilidades para pasar música.

El momento como DJ

Randazzo se colocó los auriculares de DJ y se puso detrás de la consola. A su lado estaba Viale, bailando y muy divertida con la situación. Aunque el exfuncionario contó que los aparatos que usaba cuando era DJ eran más antiguos, entendía cómo funcionaba el que tenía enfrente. A su vez, recordó que solía pasar música con vinilos.

Para conocer las habilidades del exfuncionario, Viale le fue consultando qué tipo de melodías pondría para cada momento de la noche.

Florencio Randazzo se animó a pasar música en la mesaza

“¿Con qué canción abrirías la pista?”, le preguntó Viale. Rápido de reflejos, Randazzo colocó “Último tren a Londres” de Electric Light Orchestra. Mientras sonaba las estrofas, Viale siguió con el juego. “¿Qué canción no fallaba para los enamorados?”, consultó la conductora. Inmediatamente, Randazzo hizo sonar “All Out Of Love” de Air Supply.

Tal como había adelantado, el exministro contó que para que “la noche explotara”, solía poner cumbia, por lo que eligió “Yo me enamoré” de Amar Azul. El ritmo de la música generó no solo que Viale comenzara a bailar, sino también que Randazzo aplaudiera y se moviera al son.

Florencio Randazzo se movió al ritmo de las canciones Captura

En caso de ganar las elecciones, el precandidato adelantó que colocará “En septiembre” de Miguel “Conejito”. Alejandro.

A pesar del momento divertido y de jolgorio, Randazzo aprovechó para ser picante. En el momento de elegir una canción dedicada al actual Gobierno, eligió “Miénteme” de Tini Stoessel y María Becerra. En tanto que para ilustrar a la Argentina, el exfuncionario le dio play a “Fuego” de Intoxicados.

El precandidato eligió distintos temas según la consigna Captura

Siguiendo con los temas de actualidad, Randazzo “musicalizó” los festejos en la Quinta de Olivos por el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, durante la cuarentena estricta del año pasado. Para hacerlo, seleccionó “Nada fue un error” de Coti.

Para cerrar la sección, Randazzo eligió “Abecedario” de L-Gante, a quien invitó a subir al escenario, para cantar juntos la canción.

LA NACION