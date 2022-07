Fue a Bienvenidos a Bordo como el parecido de Locho Loccisano, pero lo confundieron con Tom Cruise

Aunque muchos miembros de la audiencia miraron con malos ojos el inicio de El hotel de los famosos (eltrece), a medida que pasaron los episodios, logró superar los prejuicios y se consagró como uno de los programas preferidos de los televidentes. Esto se dio, en parte, gracias a los polémicos personajes y acaloradas peleas que se vivieron dentro del reality y, a pocos días de que se defina quién es el ganador, la tensión se siente cada vez más fuerte. En medio de la tensa espera, el doble de un posible ganador se presentó en Bienvenidos a bordo (eltrece) y protagonizó una insólita secuencia.

El juego de los parecidos es el más esperado por la audiencia de Bienvenidos a bordo (eltrece) porque suele ser el disparador de momentos tan graciosos como ridículos y el miércoles por la tarde no fue una excepción. Laurita Fernández abrió la puerta y dejó entrar al participante quien, con la confianza de quien se sabe ganador, entró al estudio como si fuese su propia casa. Saludó, sonrió a las cámaras e hizo un gesto característico de su versión famosa: se peinó las cejas con el dedo tras pasárselo por la lengua.

Confundida, la conductora le pidió a Hernán Drago -quien se encuentra entre los jueces encargados de determinar si el parecido es suficiente para consagrar al participante como ganador- que se parara junto al joven, segura de que era su doble. “Yo también lo vi a Drago peinarse las cejas con baba”, disparó y desató accidentalmente una ronda de carcajadas mientras su colega mantenía la seriedad.

“Me hace acordar a un futbolista de hace muchos años, Tarantini”, dijo Gladys Florimonte, otra de las juezas, en referencia a Alberto “Conejo” Taratini quien se desempeñó en la Selección años atrás. Sin embargo, el participante hizo un gesto negativo con la cabeza y desechó esa respuesta.

Como si se le hubiese prendido una lamparita, la ex Bailando por un sueño abrió los ojos de par en par y, con una sonrisa pícara, expresó: “A mí se me viene a la cabeza uno que ‘re’, que ahora está de vuelta, se sube un avión y va”. Como nadie entendió a qué se refería, le pidió a la producción que pusiera bien fuerte “Take My Breath Away” de Berlín.

El tema de los ochenta alcanzó la fama internacional gracias a ser parte de la banda sonora de Top Gun, la reconocida película de acción que ahora volvió a ubicarse entre los temas en tendencia gracias al estreno de Top Gun: Maverick.

Mientras la música sonaba, ella se paró detrás del concursante e hizo caras graciosas mientras él posaba a la cámara. Luego de que llegara el estribillo y todos cantaran con fuerza, exclamó: “Es Tom Cruise”. Pero, una vez más, el joven negó con la cabeza. “Cuando no se ríe, es muy parecido y es amigo mío, me parece”, se animó a comentar Bauti Aráneo.

Finalmente, con una enorme sonrisa, el participante reveló que su doble era Locho Loccisano, el participante de El hotel de los famosos que estuvo en la boca de todos los fanáticos del reality y que podría ser el ganador del abultado premio en la esperada final.