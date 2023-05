Guido Kaczka hizo el anuncio que todo el público de Los 8 escalones esperaba: “Regresa el lunes”

escuchar

Aunque en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) los jugadores suelen tocar al público con sus historias de vida, hubo una en particular que conmovió a todos: la de Mariano Cáceres, quien se anotó en el programa con el fin de ganar el premio y usarlo para cubrir los gastos del tratamiento oncológico que debía realizarse su hija. Luego de ganar tres ediciones seguidas, el santiagueño se enfrentó a la posibilidad de competir por 12 millones de pesos, pero no pudo hacerlo debido a “una situación de fuerza mayor”. Después de varios días de ausentarse, finalmente Guido Kaczka anunció que regresará el próximo lunes.

Guido Kaczca hizo el anuncio más esperado

“Empleado de seguridad privada, es de Santiago del Estero; está casado con Noelia. Se anotó él, necesita el dinero. Están haciendo un tratamiento en el Garrahan”, exclamó Guido Kaczka cuando, en su primera ronda en Los 8 escalones del millón, Mariano se consagró como el ganador de 3 millones de pesos. Emocionado y al mismo tiempo que celebraba con Agustina, su hija para quien estará destinado el premio, aceptó sin dudar la invitación para volver.

Tras ese primer triunfo, el jugador que hizo llorar a Carolina “Pampita” Ardohain con su historia de vida ganó dos veces más y, el miércoles por la noche, aseguró que regresaría al día siguiente para intentar romper el récord al conseguir 12 millones de pesos. Sin embargo, nunca más apareció.

El emotivo abrazo entre Mariano y su hija Agustina tras ganar Los 8 escalones de los tres millones (Foto: Captura / eltrece)

“Mariano ayer miércoles a lo último cuando pregunto si volvía por los 12 millones dijo: ‘Vuelvo’”, comenzó a explicar el anfitrión. Y dijo: “Pero una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar. Entonces, llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’. Era una situación en la que no podía hacerse presente, así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino para los tres millones y surgió para Alba -quien quedó en segundo lugar- la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba y ella dijo: ‘Sí, estoy’”.

Lo mismo sucedió en las ediciones siguientes, cuando noche tras noche, Cáceres no pudo dar el presente en el estudio de eltrece para poner sus conocimientos nuevamente a prueba. Una y otra vez, Guido Kaczka dejó en claro que, dado a su contexto familiar, le seguirían guardando el lugar hasta que pudiera reincorporarse.

Mariano Cáceres volverá a Los 8 escalones del millón por los 12 millones (Foto: Captura / eltrece)

Finalmente, el presentador del popular ciclo de juegos dio la noticia que tanto la audiencia como los integrantes del jurado estaban esperando: el tricampeón volverá el lunes. “Mariano había ganado 9 millones, y tenía la intención de volver, por fuerza mayor no pudo, pero se le guardó el lugar. Avisa Mariano a la producción que el lunes vuelve a jugar por los 12 millones y tiene su lugar”, comenzó el conductor.

Y agregó: “¿Y por qué se los cuento a ustedes? Porque en el caso de que Marianela gane los nueve, va a volver ella por 9 millones, y Mariano por 12 millones. O cualquiera de ustedes que vuelva por 6 millones el lunes, lo va a tener a Mariano”. Quien ganó el viernes fue Micaela que, junto a Cáceres, regresará al estudio el lunes 8 de mayo por la tarde.

LA NACION