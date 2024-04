Furia contó la estrategia que aplicará para sacar a Coty Romero de Gran Hermano

Escuchar

Una nueva semana de juego comenzó en Gran Hermano (Telefe) tras la incorporación de Constanza Romero al reality y la posterior gala de Nominación, con las estrategias puestas en marcha con un general descontento por la nueva incorporación. En esta línea, Juliana “Furia” Scaglione dejó en claro cómo aplicará su plan de juego para dejar afuera a la joven correntina. ¿Lo logrará?

El miércoles por la noche, los jugadores emitieron su voto sin saber que sería una placa positiva y los resultados dejaron a Martín Ku, Constanza Romero, Damián Moya y Furia en una placa a la que se sumó Emmanuel Vich que recibió la fulminante por parte de Florencia Regidor En este escenario, todos los cañones apuntaron a Coty, quien acaba de entrar a la casa con el Golden Ticket, en reemplazo de Agostina Spinelli.

La correntina se medirá por primera vez ante el público con sus compañeros. Sin embargo, esto se sería suficiente para Furia, ya que, según contó en una charla con Mauro D’alessio, planea poner en práctica una estrategia para echarla. “Yo creo que encontraron una casa que quedó medio debilitada y tenía ganas de que entre gente nueva. Pero, ahora, con este ingreso me transformo, si vos no estuvieras… Me estoy calmando mucho”, dijo visiblemente molesta.

Coty ingresó a la casa de GH y no saludó a Furia (Captura video)

En ese sentido, reveló que hará con la nueva incorporación: “Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento. Ya le digo ‘traicionera’, se la tiro, que la pase como el oj…¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Se ve todo cariño, por eso me encanta a donde fue a parar, al lado de Zoe. Excelente”. De esta forma, dejó en claro que la debilitación emocional será su punto de ataque a su compañera. Por su parte, Coti se mostró distante a Furia, lo que causóa incomodidad en la convivencia.