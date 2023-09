escuchar

Gabriel Schultz, conductor de Código Metro (radio Metro) no pudo evitar el llanto al hablar en vivo sobre el final del programa. Muy emocionado, recordó su trayectoria en ese espacio de trabajo y habló sobre el cambio que significa no tenerlo más en su rutina. Además, se dejó ver molesto por la decisión de quitar el ciclo y por el camino que tomó la radio durante los últimos años.

“Mañana es el último programa de Código Metro”, comenzó Schultz en el inicio del fragmento. Luego, recordó cuando lo contactaron para hacerse cargo de la primera mañana del medio, franja que cubre el ciclo que finaliza.

En ese sentido, rememoró que pensó el armado del equipo sin integrantes que tuvieran algún pasado relacionado con el roce político: “Queríamos que este fuera un programa absolutamente honesto desde el pensamiento y creo que así fue. Ninguno de nosotros tiene un partidismo. La idea es que pudiera escucharlo todo el mundo”.

El llanto de Gabriel Schultz al despedirse de su programa de radio Metro

A pesar de que prácticamente no conocía a sus nuevos compañeros, el conductor afirmó que “se armó un hermoso equipo” y recordó la felicidad que le trajo el ciclo desde su inicio. “Cuando comenzó el programa yo le comentaba al psicólogo lo feliz que estaba y él me dijo que era el enamoramiento de los primeros días (...) Al tiempo, le dije al psicólogo que ya éramos un equipo y él no me lo negó”, relató.

Por otro lado, agregó que a pesar de solo tener ocho meses al aire, se tomó la decisión de quitar el programa y dejar música durante el tramo de la primera mañana: “Estoy triste, porque siento que si las autoridades le daban tiempo a este programa, se hubiera instalado en el dial como una opción válida”.

Con respecto al fin del ciclo, el periodista expresó que en un comienzo le comunicaron que el ciclo seguiría hasta fin de año y, poco después, que lo haría solo hasta fin de septiembre. Tras remarcar que todos los integrantes de Código Metro querían seguir, habló desde su costado personal y no pudo evitar la emoción.

“Estoy un poco con la voz quebrada porque el lunes va a ser la primera vez en mis últimos años en que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levantó y voy a una radio, y el lunes no. Estoy mal por eso. Perdonen que lo haga personal, pero me pasa eso”, expresó quebrado y sin poder contener las lágrimas.

La despedida completa de Gabriel Schultz y su equipo

Conmovido por el hecho, afirmó estar molesto por cómo se dio la situación: “Lo siento muy injusto y me duele; porque no hicimos las cosas mal, las hicieron mal otros. En los últimos tres años, esta radio tuvo cuatro directores. No fue nuestra decisión hacer eso, pero el resultado es este y los que pagamos somos nosotros”.

“Me quedé en esta radio cuando me ofrecieron irme y dije que me quedaba a pelearla. Perdí y me da mucha tristeza eso. No somos nosotros los que decidimos”, lanzó en este pasaje, notablemente molesto con la decisión de quitar su programa.

LA NACION