Fantino vuelve a Animales Sueltos, CNN Radio refuerza el deporte y la TV Pública va por el Twitch

Con abril ya en marcha, las grillas de algunas de las radios y canales televisivos más importantes del país siguen con actualizaciones. Con algunos traspasos de periodistas o con programas novedosos que llegarán al aire, estos son las novedades que presentó el espectáculo argentino en los últimos días.

Televisión

Fantino deja Intratables antes de tiempo y vuelve con Animales Sueltos

Alejandro Fantino deja Intratables y vuelve con todo con Animales Sueltos instagram

Finalmente, Alejandro Fantino dejará este miércoles la conducción de Intratables (América TV), para tomarse unos días de vacaciones, previo al regreso de Animales Sueltos. Desde el jueves 14, el icónico ciclo será conducido por Paulo Vilouta hasta el 29 de abril, día que terminará definitivamente.

Con respecto a Animales Sueltos 2022, la 11° temporada de este programa debutará el lunes 2 de mayo e irá de 23.30 hasta la 1. Hasta el momento, el único confirmado por el canal para ser parte de la mesa de periodistas es Javier Calvo, pero este medio pudo averiguar que en la lista de convocados estarían también Edi Zunino, Ignacio Ortelli, Miguel Wiñazki, Martín Candalaft, Julieta Tarrés, Carlos Burgueño, y Diana Deglauy, actual integrante de A la tarde e Intratables, por lo que la productora Jotax (quién produce A La tarde) tendría que autorizarla. También fueron convocados, pero no avanzaron las negociaciones, por cuestiones de horarios Gabriel Levinas y María O’Donnell.

Cabe recordar que, desde el 8 de marzo, el prime time de América TV (en su versión más extendida, desde las 20 hasta la medianoche) se fue modificando. En primer lugar con la llegada de LAM, que se emite de 20 a 22 (y desde mayo se extenderá hasta las 22.15). Además, en mayo, llegará Florencia Peña con un late night show que estará de 22. 15 a 23.30 y luego la nueva temporada de Animales Sueltos.

Radio

CNN Radio apuesta a una noche deportiva

Pablo Giralt es la apuesta de CNN para fortalecerse en deportes

Esta semana, la AM 950, CNN Radio Argentina está estrenando programación, donde además de la llegada de Marcelo Longobardi (6 a 10) y de Federico Seeber (17 a 19) suma a su programación dos ciclos deportivos. Bajo la dirección periodística de Daniel Juri y artística de Martín Rubio, la emisora de Warner Media Argentina rearmó su noche en lo que va de 20 a 1.

Adrián Puente sigue al frente de Al fin y al cabo, de 20 a 22, con la presencia de Mercedes Mendoza en actualidad política y Pablo Manzotti y Gabriela Sobrado en espectáculos.

De 22 a 23, Matías García es el encargado de hacer un resumen informativo en TNT Data Sports (la señal deportiva de Warner Media Argentina) en CNN Radio y un equipo en el que el único protagonista es el deporte. Luego, como cierre de la jornada y en dúplex con TNT Sports, de 23 a 1, Pablo Giralt está al frente de TNT Sports en CNN Radio, con la participación de los profesionales Nicolás Haase, Nicolás Latini, Antonella Valderrey, y Matías Bustos Milla.

Streaming

Televisión Pública inicio sus transmisiones en Twitch con Hola País

Tania Wedeltoft y Mariano Angarolla harán una recorrida federal a través de Twitch Mr.Benz

Desde los últimos días, Televisión Pública comenzó las transmisiones regulares en vivo de contenidos nativos de plataformas digitales con Hola País, un encuentro semanal junto a Tania Wedeltoft y Mariano Angarolla en sus canales de Twitch y YouTube.

Con un estilo ácido y desenfadado, Tania y Mariano propondrán un recorrido que irá desde la conversación sobre temas cotidianos hasta el repaso de noticias raras o absurdas de todo el país, con una mirada siempre atenta a los temas de agenda en los medios y las redes.

En su versión en vivo, Hola País se construye en estrecha relación con la comunidad de plataformas digitales; tanto en Twitch como en YouTube, los chats funcionan como una tercera voz, múltiple, que participa de la conversación. En este ciclo producen, en lenguaje radial, algunos de los formatos que desarrollarán en Hola País en formato audiovisual. Recordemos que Wedeltoft y Angarolla conducen los sábados de 10 a 13 Vos sabes que si, en Metro95.1

Radio

La AM 1190 de vuelta en el aire

Jorge Fontevecchia estará a cargo de la mañana de la radio, con una apuesta fuerte a los móviles LA NACION

Finalmente, el Grupo Perfil pondrá al aire la AM 1190 (Ex Radio América). Será a partir del 2 de mayo, y emitirá noticias las 24 horas. El programa principal será Modo Fontevecchia, que estará a cargo del CEO, Jorge Fontevecchia, de lunes a viernes de 8 a 12, contará con entre 4 y 6 móviles en la calle, y tendrá la particularidad de hacer un “dúplex” entre la TV (en el canal Net TV) y la radio AM.

Radio

Cecilia Bazán en la primera mañana de Mega 98.3

Con buena repercusión comenzó Vienen Conmigo, la nueva apuesta de Mega 98.3 para su primera mañana de 6 a 9. Conducido por Cecilia Bazán y Mariano Arraña, el ciclo propone tres horas con noticias y los clásicos de la música nacional, sello característico de esa emisora de Grupo Indalo. La producción se encuentra a cargo de Ricardo Achával y la operación técnica de Lautaro Flores.

Cabe recordar que anteriormente en este espacio se emitía el programa Reloj de plastilina con Juan Di Natale, que ahora se puede escuchar en su nuevo horario de 12 a 14. Di Natale a la vez conduce en la AM del grupo como lo es Radio 10 AM 710, Segunda Dosis, de 16 a 18.