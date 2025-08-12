El compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: cuánto costó el anillo con el que se comprometieron

El 11 de agosto de 2025, la modelo e influencer Georgina Rodríguez sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrar el anillo de compromiso que le dio su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo. Expertos en joyería estimaron que la impresionante pieza tendría un valor que supera los cinco millones de dólares.

Cuánto costaría el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez reveló que ella y Cristiano Ronaldo están comprometidos después de ocho años de estar en pareja. La modelo hispana publicó en redes sociales una foto de su mano con el gran anillo de diamantes que le habría entregado el deportista. “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió la modelo en la publicación.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez podría valer más de cinco millones de dólares (Instagram/@georginagio)

Aunque la modelo no ha dado más detalles sobre la pieza de lujo, expertos en joyería ya comenzaron a analizarla para calcular su precio con base en sus características.

Anna Whiting es gerente general de la joyería Cushla Whiting y le reveló a la revista ELLE Australia que el anillo de compromiso podría tener un valor de decenas de millones de dólares.

La especialista consideró que el diamante sería de más de 25 quilates y que las piedras a sus costados podrían ser de un quilate cada una. Whiting sospechó que el anillo como tal podría ser de platino u oro blanco.

En tanto que la revista People consultó a Tobias Kormind, el director general de la marca 77 Diamonds, quien consideró que el anillo estaría hecho de platino, y calculó que el diamante es de 35 quilates. A pesar de esa estimación, el experto sostuvo que la pieza costó cinco millones de dólares.

Por su parte, la revista ¡HOLA! entrevistó a un grupo de especialistas que arriesgaron que la joya podría haber costado hasta seis millones de dólares.

Como todavía se desconoce quién diseñó el anillo, es imposible saber con precisión su composición y valor exacto. Pero la mayoría de los expertos coinciden en que superó varios millones de dólares.

Cómo inició el romance entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci en Madrid, España, como recordó BBC. En ese entonces, el futbolista jugaba para el equipo Real Madrid, por lo que ambos se encontraban en la misma ciudad.

La pareja se conoció de casualidad en Madrid, España (Instagram/@georginagio)

Rodríguez contó en su reality show I Am Georgina (Soy Georgina, en Netflix) que ambos comenzaron a salir al poco tiempo de conocerse.

Según People, el futbolista la recogía en sus autos de lujo cuando terminaba de trabajar. “Yo soñaba con tener un príncipe encantador a mi lado y ahora lo tengo a él”, expresó la influencer.

En su programa de televisión, Georgina Rodríguez contó que sus amigos le hacían bromas sobre su futura boda con Ronaldo y le preguntaban constantemente cuándo sucedería. La influencer les respondía que eso no dependía de ella.

Ronaldo y Rodríguez se convirtieron en padres antes de casarse

En 2017, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo hicieron pública su relación y recibieron a su primera hija juntos: Alana Martina.

Ronaldo y Rodríguez son padres de cinco hijos: tres niñas y dos varones (Instagram/@georginagio)

En 2022, Rodríguez dio a luz a un par de gemelos: un niño y una niña, pero al poco tiempo anunciaron que su hijo falleció. La pareja escribió en Instagram que el nacimiento y buena salud de Bella Esmeralda fue lo que les dio fuerzas para seguir adelante a pesar de la tragedia.

Además de compartir dos hijas juntos, Georgina Rodríguez es mamá de tres hijos que Cristiano Ronaldo tuvo antes de conocerla. Como mencionó E! Online, él crio solo a su primogénito, Cristiano Ronaldo Jr., y la identidad de la madre se mantuvo en secreto desde el inicio.

Años después, Ronaldo le dio la bienvenida a sus gemelos Mateo y Eva María. Ellos nacieron vía vientre subrogado cuando el futbolista y Rodríguez tenían siete meses de haber comenzado su relación.