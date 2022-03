Germán Martitegui se emocionó en pleno programa al hablar de su mamá: “Tuvo que criar un hijo sola”

La emoción fue el leitmotiv de la edición de este lunes en MasterChef Celebrity Argentina. Los jurados le propusieron un desafío muy especial a los participantes, al que definieron como “inalcanzable”: recrear los platos que les hacían sus propias madres. Y más allá de que todos se emocionaron con la consigna, Germán Martitegui fue uno de los más conmovidos de la noche.

“El desafío de esta noche tiene que ver con esa receta, la que recordamos cada uno de nosotros y que tiene que ver con el amor de nuestras madres”, explicó el chef y agregó: “Hoy les vamos a pedir que repliquen nuestro plato preferido, el que nos preparaban nuestras mamás”.

Germán Martitegui se emocionó en pleno programa al hablar de su mamá

Acto seguido, Martitegui describió su plato: “Los ñoquis de ricota que hacía mi mamá, que hace mi mamá”, se corrigió enseguida y colocó al lado un portarretratos con una foto retro en donde se lo puede ver de pequeño junto a su madre. “Les presento a mi mamá y a mí, sonriente”, dijo con un cierto brillo en los ojos. “Qué lindo... ¡con pelo además!”, comentó Denise Dumas, en broma.

Damián Betular hizo lo propio con la “torta Carmen”, como la llamó en honor al nombre de su mamá. “Era infaltable en mi casa. Hacía esta torta todos los domingos para ir a comer a lo de mi abuela”, reveló emocionado.

La foto retro de Matitegui y su mamá (Foto: Captura de TV)

Donato de Santis, por su parte, presentó el “polpettone de la señora María”, un pastel de carne bien italiano. Conmovido por la situación, se arrodilló para hacerle una reverencia al plato y a la foto con su madre.

Cuando llegó el turno de decir unas palabras de cada mamá, Betular tomó la posta y dijo con la voz quebrada: “Creo que es la persona que me escuchó, que me acompañó, que me educó y lo más importante que tengo. Esa es mi mamá”.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la emoción de Martitegui, el jurado que se suele mostrar como el más duro del trío. “Ella es Ana, mi mamá, hoy”, dijo al señalar la foto y Santiago del Moro aprovechó para hacer un comentario: “Es la misma cara de Germán, es Germán con pelito carré”.

Las madres del jurado de MasterChef Celebrity (Foto: Captura de TV)

El chef describió a su madre como “una luchadora” y explicó que se divorció en la década del 70, cuando todavía no era algo habitual. ”Una mujer que se divorció en los 70, que era muy difícil criar un hijo sola. Trabajaba mucho, me cocinaba los domingos o los fines de semana”, explicó Martitegui y cerró su mensaje con un sentido agradecimiento: “Le agradezco la libertad con la que me educaron y la libertad que tuve toda mi vida”, sostuvo.

Luego fue Donato el que emocionó a todos. “Les presento a María”, dijo mirando la foto en la que su mamá está con una carretilla. “Clase 1930, hoy tiene 92 años. Una tremenda trabajadora, le cambió los pañales a más de 30 de nuestros primos”, aseguró y dijo que fue una mamá increíble. “Cocinó de todo, nunca repitió un menú y aprendió todo sola. Analfabeta pero me enseñó mucho más de lo que pude aprender en las escuelas y en la vida. Un farol y una tremenda cocinera”, cerró.