El emprendedor Gino Tubaro estuvo en el programa La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) e hizo un duro descargo por las complicaciones que tiene a la hora de producir en el país. El joven creador de manos robóticas fabricadas con impresoras 3D manifestó su cansancio con las peleas políticas y con las burocracias y trabas que debe enfrentar para desarrollar su labor.

Sentado en la mesa de Juana Viale, junto al fiscal José María Campagnoli, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, Tubaro observó: "Es como una pelea en el ring", en referencia a la discusión que se dio entre los comensales.

Luego, enumeró fastidiado: "Estamos todo el día discutiendo quién tiene más razón en una cosa, del impuesto, que a las tres y media se venden bonos, que no tenemos dólares, que nos falta esto, que no podemos importar, no podemos exportar, no podemos comprar, no podemos vender, tenemos pibes que se cagan de hambre y tenemos pibes que tienen un plato enorme de comida".

El emprendedor hizo referencia a su situación particular: "Tengo 25 años, estoy intentando producir todo el día algo que ayude a la gente. Y ver que dos titanes grandes se pelean y después las migajas nos caen a nosotros.".

Sobre el tema, contó que le sucede cuando quiere comprar un insumo importado. "Yo le digo al importador que quiero comprarle un kilo de plástico y se lo pago para que me haga la entrega en un mes. En un mes, el tipo me dice que no me da el kilo de material porque no le alcanza la guita que le di en ese entonces, porque no la pude mover ni pude comprar dólares, hacer nada para guardar el valor. Yo no puedo producir ni entregar una prótesis", explicó.

Indignado ante la situación, continuó: "El tipo que no pueda adquirir una prótesis, el chico que no pueda usar una mano o una persona que no pueda ir a escribir me van a preguntar dónde están sus prótesis. Y yo solo puedo responderles que hay que ir más arriba". Tubaro indicó qué le sucede a muchos colegas de él: "Hasta que el productor se encuentra con una pared enorme y decide que hasta acá llegó. Se va y produce en otro lado donde no tenga tantos problemas".

"Directamente me hago una empresa en Delaware y trabajo afuera. Estar acá en la Argentina es transitorio. Aunque muchos dicen que la salida no es Ezeiza, pero es transitorio estar en la Argentina", completó.