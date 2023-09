escuchar

“¡Llegaron las detectives del TikTok! Y ya mismo se va a presentar en este escenario”, dijo Lizi Tagliani acostada boca abajo en el piso de Got Talent Argentina (Telefe) junto a una sonriente Renata Antúnez, la pequeña gigante que se presentó a bailar en el programa. Con un importante club de fans, fruto de su popularidad en las redes sociales, la niña hizo emocionar hasta las lágrimas al jurado que la llenó de elogios y consiguió el premio más grande de la mano de la conductora. “¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar?”, le dijo Florencia Peña.

Cuando Renata puso un pie en el escenario, el estudio se vino abajo y el público comenzó a corear su nombre. “¡A la miércoles que tenés fans!”, advirtió La Joaqui y es que sí, la pequeña adquirió una gran popularidad en las redes sociales gracias a sus videos. Tiene 483 mil seguidores en Instagram y 138 mil en TikTok.

Es, además, alumna de Emir Abdul y la protagonista de varios de sus clips, los cuales acumulan millones de reproducciones. “¡Alguien que la vaya a abrazar ya!”, pidió Abel Pintos al verla llorar en el escenario, antes de su performance.

Renata Antúnez tiene 8 años y deslubró al jurado de Got Talent

El que se paró de su silla fue Abdul, quien la abrazó y le pidió que disfrutara del momento. Al advertir el vínculo entre ambos, Flor Peña le preguntó a su compañero si la conocía y resultó que fue su profesor. “A mí me convocaron después de que ella hizo la audición. Aprendió a bailar. La vi entre 200 niños y le dije ‘vos tenés talento’. Para ella es un sueño estar acá, al igual que para mí”, expresó el jurado.

“Me encanta porque tiene una actitud de matona y es una pulguita. Me hace acordar a mí”, comentó La Joaqui y Abel Pintos le dijo a la participante que quería verla bailar ya.

La música empezó a sonar y Renata se apoderó del escenario; sorprendió con su actitud, su elongación y su dominio corporal. Cuando terminó, y mientras todo el estudio aplaudía de pie, el intérprete de “La llave” se acercó a abrazar a su compañero de estrado. “Ella era muy insegura y mirala ahora. ¡Está frente a millones de personas con 8 años! Ya ganaste mi amor”, le dijo el bailarín a su alumna y le preguntó: “¿Qué pasa si te dicen que no los cuatro?”.

Renata recibió el botón dorado de parte de Lizi Tagliani

Emocionada hasta las lágrimas, la pequeña bailarina se mostró segura con su respuesta: “No me importa, yo voy a seguir porque a mí me encanta bailar y habrá otra oportunidad”. La Joaqui destacó su performance y la calificó como “espectacular” . Después fue el turno de Pintos de darle su devolución: “Yo te veía bailar y pensaba que dentro de 20 años, en algún momento se va a hacer el repaso de tu carrera artística y de tus comienzos y se va a ver este video y nosotros vamos a haber estado acá y vos vas a ser lo que hoy ya vimos que sos: una estrella”.

“¿A qué otra cosa viniste a este mundo si no es a bailar? No escuches nada de lo que diga nadie nunca. Vos estudiá. Lo mejor que podés hacer es prepararte. Jugá. Voy a volver a decir algo que siempre dice Abel, tratate con amor, no te exijas de más. Tenés que ser feliz, porque viniste a eso, a bailar y a ser feliz y con tu baile hacernos felices a nosotros. Hoy fuimos muy felices con tu baile. Sos hermosa”, sumó Flor Peña, alucinada con el talento de Renata.

Acompañada por sus padres, su abuelo y su coach Renata celebró el botón dorado de Lizi Tagliani (Foto: Captura Telefe)

Fue entonces cuando, Lizi Tagliani y la familia de la participante se acercaron al centro del escenario. La conductora reparó en las palabras del jurado y en la promesa de la niña de hacer juntas un TikTok. Mientras todos bailaban juntos, Tagliani se bajó del escenario, se paró sobre la mesa del jurado y tomó una contundente decisión en favor de la pequeña bailarina: apretó, con el pie, el botón dorado, dándole el paso directo a la semifinal del programa.

“Estoy muy emocionada. Muchas gracias a ustedes, que me apoyaron”, expresó la semifinalista de Got Talent Argentina y sentenció: “Mucho más a Emir; me encanta como bailas. ¡Sos increíble! Muchas gracias por armarme, no estaría acá sin vos. Te mando muchos éxitos”.