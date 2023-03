Gran Hermano mostró por primera vez el cruce entre Julieta Poggio y Camila Lattanzio: “No tenés respeto”

escuchar

Gran Hermano entró en la recta final y los cinco participantes que continúan en carrera buscan la mejor estrategia para convencer al público. Con varios meses encerrados en la “casa más famosa del país”, Julieta Poggio y Camila Lattanzio protagonizaron una escena que caldeó los ánimos. La historia comenzó con el ingreso repentino de Walter “Alfa” Santiago y las especulaciones sobre el caso. A partir de ese momento, los concursantes empezaron a teorizar sobre cómo será el desenlace del juego.

Con “Alfa” nuevamente afuera de la casa, Camila lanzó, ante la mirada del resto de sus compañeros, una frase puntual: “¿Y si entra otra persona más?”. Al instante, Nacho, que se encontraba cerca de ella, deslizó: “Puede ser. Sería más divertido para mí”.

Tras plantear el tema, Camila abrió un debate y expuso la fragilidad emocional de Julieta. “¿Y si entra Coti?”, lanzó sobre la correntina que no terminó su relación en buenos términos con Poggio y Romina.

Gran Hermano mostró el cruce completo de Julieta Poggio y Camila Lattanzio

Luego de plantear esta situación, Julieta, quien se encontraba cocinando, cruzó a Camila por su expresión de deseo: “No me molestó lo que dijiste, Cami, pero sí la actitud que tuviste como cagándote de risa porque vuelve Coti, como contenta”. Al respecto de esa apreciación, Lattanzio negó que ese fuera su punto de vista y levantó la temperatura.

Lejos de aminorar su tono de voz, Julieta expuso a Camila dentro de la casa: “Me molestó la actitud que tuviste en el sentido que vos no sabés cómo se pueden tomar las cosas las personas”. Del otro lado, Camila dio sus razones: “Yo me puse feliz porque vino Alfa”. Y recibió la réplica: “Está bien eso, pero vos sabés que no terminé bien las cosas con Alfa y Coti y que dijeras ‘vuelve Coti’ cagándote de risa no me causó gracia”.

Al ponerse tenso el asunto, Romina intercedió en primera medida para calmar a Julieta, quien al instante rompió en llanto, y le sugirió que “no se adelante”. Luego de ello, Julieta lanzó: “No tenés respeto”. Y el tema volvió a recrudecer. “Ella terminó mal con Coti y vos andabas diciendo: ‘Ay, si entra...’”, deslizó la exdiputada, que se metió de lleno en la discusión y marcó una clara posición junto a Poggio.

Por último, en un video que publicó Gran Hermano, Nacho le marcó la cancha a Camila: “Era decirlo una vez y si ves que ella no quería, no decirlo más”. Fuera de cámara, Romina, quien decidió irse a la habitación, descargó su furia y dejó entrever una profunda grieta entre los participantes: “Es una pelotu... Se hace la bolu... Ojalá se vaya”.

