Gran Hermano: por qué le anularon el voto a Romina en la nominación del miércoles 8 de febrero

La última gala de nominación en la casa de Gran Hermano (Telefe) dejó un gusto amargo para los participantes, porque fueron notificados por la autoridad del juego acerca de la anulación de voto de uno de ellos, al considerarlo “cantado”. Se trata del que Romina le otorgó a Alfa.

“Anoche soñé que la gente quería que lo vote a Alfa. Era como que me dejaban salir de acá e iba a ver a mi hermana y ella me decía ‘¿vos te pensás que está bien con las cosas que hace? No lo quieren, nominalo que la gente se va a poner contenta’. Yo no lo podía creer”, les contó Romina a Julieta y Daniela en una charla en la cocina el martes.

Cuando llegó el momento de entrar al confesionario el miércoles, primero le dio dos votos a Camila, y luego, para el restante le hizo caso a su sueño y nominó a Walter. Desde la producción de Gran Hermano no pasaron por alto la situación.

El sueño de Romina que provocó la anulación de su voto

Frente a lo que la producción consideró un “voto cantado”, se ejecutó una sanción y se le anuló el punto que le otorgó a Alfa. Si bien esta medida no cambió el resultado final de la placa de nominación, se trató de una advertencia para todos los jugadores.

Gran Hermano sancionó a Romina por explicitar su voto

Una vez finalizadas las nominaciones, Gran Hermano se comunicó con los participantes y fue contundente. “He advertido que una persona de la casa hizo explícita, previa al proceso de nominación, su intención de voto a un compañero, algo que se concretó esta noche en el confesionario. Como todos saben, esto constituye una falta de reglamento y es motivo de sanción. Por lo tanto, decidí anular ese voto”, fueron las palabras de la autoridad. Rápidamente, se generó un silencio sepulcral y Romina no emitió comentarios al respecto.

Al finalizar la gala, se confirmaron los nominados: Camila, La Tora, Alfa y Romina están en placa. Este jueves Julieta, al ser la líder de la semana, podrá salvar a uno de ellos.

