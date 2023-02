Gran Hermano: una asociación de veterinarios cruzó a Julieta Poggio por sus repudiables dichos sobre su perra

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) cuenta con 65 cámaras y 87 micrófonos que funcionan las 24 horas, por lo que todo aquello que se haga o se diga queda registrado y posiblemente sea visto por los fanáticos. En ese contexto, desde hace un par de días una situación con una de las participantes más queridas generó malestar afuera. En reiteradas oportunidades Julieta Poggio habló mal de su perra y ahora una red de veterinarios emitió una contundente carta abierta en repudio a sus dichos.

“Tengo una perra que nadie la quiere en la familia por vieja, vieja. Le hacés un mimo y ya quiere más. Todo el tiempo está alzada. Además, está ciega y es lesbiana, porque siempre está con otra de las perras”, ese fue solo uno de los polémicos cometarios que hizo la participante sobre su mascota que generó un importante rechazo en las redes. Incluso hasta llegó a preguntarse si habría muerto.

Julieta Poggio habló mal de su perra y generó rechazo en las redes

Eso no fue todo, porque en los últimos días volvió a tener comentarios negativos contra su perra, que generaron repudio entre los usuarios de la red social del pajarito. “No la quiero. Hay perros que amo, pero no siento lo mismo por ella. Ella tampoco los quiere”, le dijo a sus compañeros, quienes, indignados, le sugirieron que la regalara. “No puedo creer que la tengas hace tanto y no la quieras”, acusó Nacho.

El repudiable comentario de Julieta Poggio hacia su perra en Gran Hermano

Si bien la situación desde un primer momento generó rechazo e incluso su propia madre tuvo que salir a hablar al respecto, en las últimas horas se supo que la cuestión escaló a mayores. En Mitre Live, el ciclo que se emite a través de las redes sociales de la radio, Juan Etchegoyen contó que el tema llegó a una organización de animales que se mostró furiosa por los dichos de Julieta Poggio.

En el vivo del martes, compartió la extensa carta de una red de veterinarios que están “enojados, molestos e indignados”, con el accionar de la joven. La carta de la red de veterinarios contra Julieta Poggio decía:

“Ante los repudiables episodios que hemos detectado en el programa Gran Hermano por una de sus participantes, queremos expresar todo nuestro rechazo a las situaciones mencionadas. Desde nuestra organización, sostenemos que ese maltrato verbal hablando de su mascota mañana puede convertirse en algo peor y nos parece nefasto el mensaje que se está dando en el reality emitido por la señal Telefe. Es por eso que exigimos que desde el ciclo televisivo se aclaren los comentarios despectivos de la señorita Julieta Poggio, quien confesó que no quiere a su perra y hasta la ha definido como ‘ortiva’ por nombrar algunos de los términos que se expresaron al respecto. Sostenemos que desde un medio de comunicación y menos tan masivo, no se puede dar un mensaje tan negativo como el que está dando una de las personas que está ahí adentro, y queremos aclararles que no fue solo una vez, sino en reiteradas ocasiones que la misma participante habló de manera violenta sobre el animal que tiene en su casa. Para cerrar, queremos ratificar nuestro total enojo contra esta persona, dejando en claro que su accionar, violento, es inaudito e incompresible desde todo punta de vista. Gracias por su atención. La red de Veterinarios de la República Argentina”.

Tras leer el comunicado, el periodista se comunicó con Clarisa Rubio, una de las integrantes de la red, quien fue contundente con el pedido que hicieron y volvió a destacar los repudiables comentarios de Poggio. “Bastante inapropiados para semejante programa, viéndolo tanta gente, sobre todo joven. Creo que está marcando una imagen fea, pre violencia podríamos decir”, sostuvo.

La carta de una red de veterinarios contra Julieta Poggio por sus dichos en Gran Hermano

En este sentido, la profesional agregó: “No nos gusta a los veterinarios desde nuestro humilde lugar de trabajo (escuchar esto); lo que buscamos es dignificar la vida del animal... hablar de esa manera de tu propio perro es horrendo”.

LA NACION