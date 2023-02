Gran Hermano: Julieta reveló por qué quedó fuera del casting de Bailando por un sueño

escuchar

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) más queridas, pero su nombre sonaba fuertemente en redes sociales antes de ingresar al reality, al haber comenzado su camino en el mundo artístico desde pequeña en la actuación y luego por ser bailarina profesional.

Sin embargo, su carrera sufrió algunos altibajos. Ahora, ante las cámaras, reveló el incómodo y decepcionante momento que vivió al perder la oportunidad de brillar en la pantalla junto a Marcelo Tinelli.

La participante de Gran Hermano es profesora de danza y demostró sus conocimientos al ponerse al frente de una de las pruebas semanales que consistió en replicar un videoclip de Daddy Yankee.

El grupo salió victorioso y Julieta se llevó todos los halagos de parte de sus compañeros, quienes celebraron la destreza demostrada. Una de ellas fue Romina, que fue incentivada por Daniela para que se dedique al baile, a lo que ella bromeó de “ir al Bailando”, el popular certamen conducido por Marcelo Tinelli en la pantalla de eltrece y que tuvo en la pista a reconocidas figuras nacionales e internacionales.

Julieta Poggio estuvo al frente de la prueba semanal de baile

En ese momento, la joven influencer le reveló a sus compañeras que ella fue parte del casting de dicho ciclo. Según sus propias palabras, envió un video cuando la producción conformaba el staff de bailarinas y recibió el esperado llamado para realizar una prueba de baile pero la pandemia de coronavirus generó que se suspendiera el ciclo. “El otro año que se hizo me llamaron directamente, no tuve que mandar nada porque ya había quedado”, contó bajo la atenta mirada de sus compañeras.

Pero el resultado de su performance no fue lo que ella esperaba. “Hice la prueba y me caí en la pirueta. Era una pirueta doble y en tacos, no me salió. Estaba renerviosa”, detalló sobre el motivo por el cual no fue elegida para formar parte del staff del programa.

Ante la consulta de Daniela sobre la dificultad del movimiento que falló, ella respondió que usualmente le sale a la perfección. La anécdota culminó cuando Romina expresó que ella no tendría la oportunidad de ser parte del programa.

