El plato latino que “venció” a Estados Unidos en el “Mundial de desayunos” organizado por Ibai Llanos

La fiebre mundialista ya comenzó, aunque todavía faltan varios meses para conocer los equipos que participan en el máximo torneo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). El entusiasmo es tal que un influencer español decidió hacer competir a los países a través de sus platos típicos en redes sociales para ver cuál se corona como el “mejor del planeta”.

Bolivia vence a EE.UU. en el Mundial de Desayunos

A través de su cuenta de TikTok, Ibai Llanos lanzó una dinámica llamada “Mundial de desayunos”, en la que participan diversos países de América y Europa para definir cuál es el mejor del planeta.

@ibaillanos BOLIVIA vs EE.UU. | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Como parte de los octavos de final, se enfrentaron Estados Unidos y Bolivia. “Estados Unidos tiene una gran variedad de desayunos; les encantan las calorías, les encanta desayunar fuerte. Uno de los más típicos son los pancakes, o tortitas”, narró en el video.

Los hotcakes se pueden acompañar con miel, mermelada, chocolate o una amplia variedad de ingredientes, incluso en versiones saladas. Del otro lado, las salteñas bolivianas son una especie de empanada rellena con carne de res o pollo, mezclada con guisantes, papas y especias.

Los usuarios de TikTok fueron quienes votaron para decidir cuál de los dos platillos avanzaba a los cuartos de final. El desayuno de Bolivia fue el gran ganador, con más de 5000 votos a favor frente a apenas 300 para Estados Unidos.

Quiénes pasaron a las semifinales del Mundial de Desayunos

Durante la ronda de los octavos de final, se midieron los desayunos de México, Perú, Venezuela, España, Reino Unido, Chile, Colombia, Ecuador, la Argentina, Costa Rica, Francia, República Dominicana, Japón y Guatemala.

Después de los “duelos” gastronómicos, cuyos ganadores fueron elegidos por votación de los usuarios en TikTok y otras plataformas, comenzaron los cuartos de final, con los siguientes enfrentamientos: Argentina vs. Bolivia; Colombia vs. Venezuela; Ecuador vs. Perú; y España vs. Chile.

La marraqueta chilena derrotó a España con más de 2 millones de votos. Venezuela hizo lo propio con casi 3 millones frente a los poco menos de 2 millones de Colombia. Bolivia superó a otro grande del continente con 1,8 millones de votos contra 1,4 millones de la Argentina. Por último, el duelo más cerrado y mediático fue entre Ecuador y Perú, con 7,8 millones y 8,1 millones de votos, respectivamente, lo que permitió a los peruanos avanzar a la penúltima ronda.

Las semifinales gastronómicas del concurso quedaron definidas de la siguiente manera:

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Bolivia

Los partidos se disputarán el 3 de septiembre, y de ellos saldrán los finalistas de esta dinámica.

Cuándo inicia el Mundial 2026 de la FIFA

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA es inédita, ya que por primera vez participarán 48 países y tendrá como sede a tres naciones diferentes (Estados Unidos, México y Canadá). Las eliminatorias mundialistas ya iniciaron en todas las confederaciones y para el mes de diciembre se realizará el sorteo para conformar los grupos del torneo.

Calendario preliminar de los partidos del Mundial 2026 (fifa.com)

De acuerdo con la federación, el Mundial se llevará a cabo en el periodo tradicional en el que se han jugado otras ediciones, entre el mes de junio y julio de 2026. El partido inaugural se realizará el 11 de junio y la final del certamen está prevista para el domingo 19 de julio de 2026.