¡Irreconocible!: qué es de la vida de James Michael Tyler, Gunther de Friends

HBO Max estrenó este jueves Friends: The Reunion, el especial que retrata el reencuentro de los seis protagonistas de la sitcom norteamericano. La novedad volvió a poner en el centro de la escena a los actores que pasaron por la ficción, entre ellos, James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther, un extra que cayó tan bien a la audiencia que terminó apareciendo en 131 de los 236 episodios que conformaron las 10 temporadas.

Entre 1994 y 2004, este personaje se convirtió en una de las figuras más queridas del universo de Friends. Interpretaba al barista de Central Perk, la emblemática cafetería que era frecuentada por el grupo de amigos, que tenía el cabello “más brillante que el sol”. Gunther siempre los estaba rondando, con el fin de conquistar a Rachel Green (Jennifer Aniston), de quien estaba perdidamente enamorado.

A 17 años del final de la serie, Michael Tyler, de 58 años, continúa trabajando en el medio artístico. Aunque supo mantener un bajo perfil y no logró formar parte de otros éxitos como en de la NBC. Vive de las regalías que cobra por las repeticiones de la sitcom, tuvo algunas participaciones en series y películas, y también en el ambiente musical. A su vez, colaboró con empresarios para abrir réplicas de Central Perk alrededor del mundo.

En 2019, en una entrevista con el diario New Zealand Herald, el actor afirmó: “No me dormí en los laureles y dije: ‘¡Yo era Gunther, voy a comprar una isla! De todos modos, no podría hacerlo”.

Según consigna su perfil de IMDb, en 2020 rodó dos cortos. En 2012, apareció en la sitcom británico-norteamericano Episodes (Showtime) -creada por David Crane, cocreador de la serie Friends- junto a Matt LeBlanc. Al año siguiente, formó parte del programa Modern Music.

Mientras rodaba la serie de la NBC, hizo apariciones en Just Shoot Me! (2000) y Sabrina, la bruja adolescente (2001).

En 2009, apareció en el videoclip de la canción “Come Tomorow”, del músico británico Nicholas Bracegirdle, conocido como “Chicane”, haciendo de cartero.

Michael Tyler se recibió de Geólogo en la Universidad Clemson, de Carolina del Sur. Allí fue miembro de un grupo estudiantil de teatro, llamado Clemson Players, que despertó su interés por convertirse en actor. Más tarde, hizo una Maestría en Bellas Artes en la Universidad de Georgia en 1987.

En 2005, el artista prestó su voz al videojuego temático de la sitcom norteamericano, llamado The One With All the Trivia.

James Michael Tyler en 2015, en el primer Friendsfest en Londres junto a su actual esposa Jennifer Instagram: @ slate_michael

Con motivo del aniversario número 15 del estreno de Friends, en 2009, Tyler abrió al público una réplica del Central Perk en Carnaby Street, en Londres, Inglaterra. La misma pudo ser visitada entre septiembre y octubre de aquel año. En 2014, hizo lo mismo en el Soho de Nueva York.

El actor estuvo casado casi dos décadas con la entrenadora personal Bárbara Chadsey, de quien se divorció en 2014, según informó la revista Marie Claire. Luego, volvió a casarse con Jennifer Carno, junto a quien se lo puede ver en varias de las fotos que publica en Instagram.

El hombre que encarnó a Gunther era reconocido por los fans por su característico cabello rubio decolorado, color que logró de forma accidental luego de prestarle su cabeza a un amigo que estaba estudiando para convertirse en peluquero.

James Michael Tyler en 2019, a 25 años del estreno de Friends Instagram: @slate_michael

“Llegué con el pelo rubio decolorado; eso había sucedido la noche anterior, porque mi amigo estaba practicando para ser estilista, así que fue accidental. Fue el error más feliz que cometí en mi vida”, contó en una entrevista. Sin embargo, tras el final de Friends, volvió a su castaño oscuro natural.

Su llegada a Friends y la aparición en The Reunion

James Michael Tyler hace su aparición especial en el reencuentro de Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Monica Geller (Courteney Cox), Ross Geller (David Schwimmer), Rachel Green (Jennifer Aniston) y Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), que se estrenó este 27 de mayo en HBO Max.

Trailer de la reunión de Friends

Según recordó en diálogo con E! News en 2019, el suyo no era un personaje en la tira, sino el extra que sabía manejar la máquina de café. “Recuerdo el primer día que entré en el plató como actor de fondo. Gunther no era un papel. Solo fui un tipo de café durante un año y medio”, reconoció.

James Michael Tyler interpretado a Gunther junto al personaje de David Schwimmer en Friends NBC

Poco a poco, su personaje fue ganando más lugar en la pantalla y se convirtió en uno de los más queridos por los fans. “Nunca imaginé que estaría aquí sentado, 25 años después del comienzo de la serie, todavía hablando de eso”, admitió en diálogo con el New Zealand Herald.

En aquella entrevista, el actor se mostró sorprendido por cómo a 25 años de su primera emisión la serie sigue siendo furor en el mundo debido a las repeticiones. “Hace unos cinco años tuvieron el 20 aniversario y el primer FriendsFest en el Reino Unido, y yo retiré a Gunther, pensé que era el momento”, afirmó.

Y agregó: “Y luego se lanzó en Netflix y, por supuesto, obtuvo una audiencia completamente nueva de millennials y jóvenes. Lo veían como si fuera la primera vez y ahora es más popular que nunca”.