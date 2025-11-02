Ivana Figueiras no se guardó nada y atacó a los haters en redes sociales: “Después se hacen las sororas”

Ivana Figueiras, flamante novia de Darío Cvitanich, descargó su ira en su cuenta de Instagram tras recibir duras críticas sobre su persona. A pesar de tener un perfil bajo en los medios de comunicación, la empresaria quedó en el ojo de la tormenta al ser apuntada como la “tercera en discordia” en la relación del exjugador de Boca y Racing con Chechu Bonelli.

La foto con la que Cvitanich blanqueó en redes su romance con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @daricvitaok)

Desde ese momento, Figueiras intentó despegarse de las acusaciones hasta que varios comentarios en sus redes sociales la obligaron a tomar cartas en el asunto. “Ese pelo nunca conoció el shampoo”, indicó una seguidora sobre la imagen de la modelo. Dicha mención enfureció a la novia de Cvitanich, quien no aguantó el constante hate y respondió: “Puede ser... un mal día de pelo se soluciona fácil... esa caripela está complicada. Después se hacen las sororas”.

El descargo de Ivana Figueiras en Instagram

Luego, otro comentario en Instagram hizo enfurecer a Figueiras al meterse en su relación con Cvitanich. “Me conquistó con la billetera”, aseguró una seguidora, quien puso en tela de juicio el interés de la empresaria con el exfutbolista. De inmediato, descartando dicha hipótesis, la mujer salió con los tapones de punta a responder: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá”.

"Un colapsito y a seguir", exclamó Figueiras tras descargar su ira en las redes sociales

“Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”, destacó Figueiras sobre el ida y vuelta que tuvo con dos seguidores, quienes la acusaron de diferentes cuestiones.

Luego, la protagonista de esta historia mostró cómo una persona de su entorno le dio ánimos y le sugirió apartarse de esa vorágine. “Un colapsito y a seguir. Amo a mi entorno con todo mi corazón”, manifestó sobre la ayuda virtual que recibió por parte de su círculo íntimo.

Ivana Figueiras rompió el silencio y dijo qué la enamoró de Cvitanich

En un móvil con Intrusos (América TV), Ivana Figueiras contó qué lo enamoró de Darío Cvitanich con quien formalizó su relación amorosa. Primero confirmó que está “muy contenta” con su vida personal y se animó a contar el detrás de escena de su unión con el exfubtolista.

“Es muy obvio cómo me conquistó. ¡Es hermoso! ¿Viste lo que es? Es muy bueno, muy amoroso”, sostuvo Figueiras, quien, a su vez, explicó que conoció al deportista a través de “amigos en común”.

Ivana Figueiras habló de su romance con Darío Cvitanich

Por otra parte, Figueiras contó cómo fue el proceso de volver a estar en el ojo de los medios de comunicación. “Viste que yo tuve mis épocas muy expuesta, siempre por cosas externas. Debe haber algo ahí que lo tendré que hablar con la psicóloga", explicó.

Antes de culminar el móvil, Figueiras respondió cómo tomó las acusaciones de ser la “tercera en discordia” en la relación de Cvitanich y Chechu Bonelli que duró 14 años y provocó un fuerte cimbronazo para las dos partes.

Las acusaciones que recibió Ivana Figueiras por ser la supuesta "tercera en discordia" en la relación entre Bonelli y Cvitanich (Foto: Instagram @chechubonelli / @daricvitaok / @figueirasivana)

“Siempre molesta que te ubiquen como la tercera en discordia, pero cuando una está tranquila con una misma, no te afecta tanto. Sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”, cerró.