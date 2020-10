Ivana Nadal viajó a Chaco para conocer a la familia de su novio y le dedicó un esperanzador mensaje a sus 2,6 millones de seguidores Crédito: Instagram

A través de sus redes sociales, Ivana Nadal se muestra muy enamorada de su novio, Bruno Siri, el rugbier chaqueño que anteriormente fue pareja de Nati Jota, y una de sus últimas publicaciones mostró que la relación avanza a paso firme. La modelo viajó a la provincia natal de su pareja para conocer a sus suegros y no ocultó su alegría.

En una serie de stories que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Nadal contó que llegó a Chaco en medio de una intensa lluvia, pero ella lo interpretó como un signo de buen recibimiento. "Hola bebitos, ¿cómo andan? Bueno, musiquita de fondo, también la musiquita de la lluvia que me recibe en Chaco", comenzó la modelo.

"Soy muy feliz de estar acá. Quiero contarle a todos, ya que me llegaron un montón de consultas, que yo no tenía idea de cómo era el tema de viajar al exterior y dentro del país. Al exterior todavía no me fui. Esto va a ocurrir recién a fines de noviembre, pero por ahora estoy en el país y logré llegar a Chaco para poder conocer a la familia de mi novio", explicó Nadal.

Ivana Nadal viajó a Chaco a conocer a los padres de su novio Crédito: Instagram

En tanto, mientras se podía ver un gran jardín con pileta donde estaba Siri, Nadal, que se encontraba envuelta en una toalla blanca, expresó: "Estoy muy feliz y agradecida a la vida de que nos haya recibido con esta lluvia después de que fue tan necesaria".

Y sobre la situación de los incendios y sequías en distintas partes del interior del país, sostuvo: "Hay muchas partes secas en Chaco, a la vez que fue necesaria [la lluvia] en muchas partes del país, como Córdoba por supuesto".

Al otro día, la modelo amaneció con un día soleado y decidió salir al jardín con una bikini blanca "Estoy en el paraíso o qué", dijo contenta. "Estaría faltando agua, pero bueno, agradecemos el sol, este día maravilloso, a la vida. Y le pedimos al universo que así como nos regala este sol también nos regale una lluvia como la de anoche para poder ayudar a la naturaleza".

Por último, dedicó un esperanzador mensaje a sus 2,6 millones de seguidores: "Les quiero desear a todos que tengan un día hermoso, que se rodeen de gente que los haga felices, que construyan esa felicidad en su propia vida y que sean responsables de eso. Cada cosa que uno cree es lo que crea a su alrededor. Confíen en ustedes. Los amo".