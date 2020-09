Confesión: Jennifer Aniston contó por qué casi abandona su carrera en Hollywood

Jennifer Aniston confesó que consideró dejar la industria del espectáculo antes de protagonizar The Morning Show Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 13:42

En medio de su participación en un podcast, Jennifer Aniston realizó una sorpresiva revelación que dejó con la boca abierta a sus fanáticos: contó que consideró dejar de actuar después de asumir un "proyecto sin preparación" hace un par de años.

La actriz de Friends fue protagonista de un gran éxito por su papel en la serie The Morning Show, por el que obtuvo premios Emmy y Golden Globe. Sin embargo, Aniston confesó que un proyecto anterior le hizo pensar en una posible salida de la industria.

"Tendría que decir que en los dos últimos años se me han pasado por la cabeza algo que nunca antes había pasado", dijo la actriz durante un episodio del podcast Smartless. "Pensaba 'esto me quitó la vida y no sé si es lo que me interesa'", confesó.

Aniston aclaró que reflexionó sobre abandonar la industria del espectáculo antes de The Morning Show, pero después de un "proyecto no preparado" que, explicó, "me succionaba la vida".

Luego de realizar esa revelación, comentó qué es lo que hubiera hecho si no se hubiera dedicado a la actuación. "Diseño de interiores, probablemente", respondió Aniston. Y agregó: "Me encanta. Es mi lugar feliz. Es realmente un lugar feliz para mí".

Más adelante, consultada sobre los proyectos laborales que más disfrutó hacer, sin dudarlo, la actriz replicó: "Me encantó, bueno, obviamente Friends". "Eso es una obviedad. Tendría que decir que sería el número uno", indicó Aniston sobre su recuerdo de la serie en la que interpretó a Rachel Green.

Pero también destacó: "Siempre me ha gustado filmar con [Adam] Sandler y Simplemente no te quiere fue súper divertido". Y añadió que consideraría su rol en la película Cake como su experiencia favorita. "Esa fue una experiencia que fue creativamente satisfactoria", dijo.