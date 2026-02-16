Carolina Aguirre apuntó contra la película Hamnet y generó polémica en las redes: “Aburrida y olvidable”
La directora y guionista de Envidiosa hizo un juicio de valor sobre la película de Chloé Zhao que es candidata a los Oscar y sorprendió a sus seguidores
2 minutos de lectura
Carolina Aguirre volvió a la polémica con un posteo en las historias de Instagram sobre Hamnet, la película dirigida por Chloé Zhao que se estrenó el 22 de enero en las salas de cine. Este largometraje es uno de los candidatos a recibir el premio mayor en la entrega de los Oscar y aun así la guionista y directora argentina, fiel a su estilo, hizo una crítica que no pasó desapercibida para sus seguidores.
De manera tajante, la directora de Envidiosa, entre otras series y ficciones exitosas, escribió: “Opinión polémica. Jessie Buckley tiene que ganar el Oscar, Paul Mescal también (mi amor imposible, además), pero Hamnet (que está divinamente filmada) es la película más aburrida del mundo y muy olvidable”. Y antes de cerrar con su manifiesto, soltó: “Me embolé como nunca”.
¿De qué trata Hamnet?
Esta historia está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell y que se adaptó al cine para representar la vida de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway en el siglo XVI, quienes luchan por superar una tragedia familiar. Este relato se ubica hace 400 años e imagina el telón de fondo de una de las obras más famosas del escritor, Hamlet.
La trama explora el dolor, el duelo, el amor y la superación por la pérdida de un hijo que irrumpe en la cotidianidad de la familia y los sucumbe en un desconcierto personal. Esta ficción recrea cómo a través del arte Shakespeare canalizó su angustia y halló la forma de hacer catarsis de una manera productiva.
En 2025 ganó en el Festival de Toronto el premio a Mejor Película y lo mismo sucedió en la entrega de los Globos de Oro, donde además la protagonista se llevó un galardón por su actuación. En cuanto a los Oscar, tiene ocho nominaciones.
