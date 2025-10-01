Jorge Rial habló sobre el regreso de su hija Morena a la cárcel

Jorge Rial habló por primera vez luego de que se conociera que la Justicia revocó la excarcelación de su hija Morena por “incumplimiento de las medidas dispuestas” y la detuvo en la comisaría 7ª de San Isidro, en el barrio Las Lomas. “Me duele tener a mi hija en esa situación, pero ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas mucho mejores para elegir el camino del bien, del estudio, de la honestidad”, lamentó.

“Ella es grande, tiene 27 años y tiene dos hijos. Uno se hace cargo, asume sus actos y responde por esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude”, siguió el martes por la noche en su programa del canal de streaming Carnaval.

La joven -que se encontraba en prisión domiciliaria- volvió a ser detenida en el marco de la causa en la que está imputada por el robo de una casa situada en Villa Adelina, en San Isidro. Su participación en ese caso se habría limitado a la función de chofer del automóvil utilizado para el asalto.

Qué dijo Jorge Rial tras la nueva detención de su hija, Morena

“Ella lo único que tenía que hacer era cumplir las reglas básicas que lógicamente le exigía la Justicia, pero no lo hizo. Hay que respetar las normas y reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames, la Justicia es eso: es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios. Lo único que lamento es que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto: mi viejo era almacenero y mozo”, dijo el conductor sobre los motivos por los que se le revocó el beneficio y subrayó: “Mi hija no tiene coronita. Yo no pedí nada ni voy a pedir nunca nada; que cumpla con lo que tenga que cumplir".

En marzo pasado, cuando fue excarcelada, la Justicia dispuso que Rial debía “comparecer en sede judicial una vez por semana” y sobre el tratamiento psicológico/psiquiátrico al que debía someterse se indicó que se tenía que detallar “la modalidad y periodicidad, debiendo acreditar la última semana de cada mes su cumplimiento por constancia del profesional actuante”.

En ese sentido, remarcó que le dolió “verla de esa forma”, pero que todo “es consecuencia de sus propios actos”.

Según pudo saber LA NACION, la hija del periodista ahora será trasladada a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Morena Rial cuando fue detenida. Policía Bonaerense

“Pido disculpas, es mi hija... Yo no tengo nada que ver, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado; tengo que pedir disculpas porque lleva mi apellido", afirmó Rial en otro tramo de su programa y dijo: “Nunca estuve en cana, soy un tipo que cumple las leyes. Ojalá que esto le sirva para entender que esto que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo. Que salga una mejor mujer y pueda ser una mujer común, me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño y una forma de cumplir es esto".

“Yo estoy acá, en el lugar en donde tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años pone la cara en los medios. Soy lo que ven y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer; vieron nacer a mis hijas; vieron mis divorcios y mis separaciones; vieron mis éxitos, mis fracasos”, afirmó el conductor, que confirmó que seguirá adelante con todos sus programas pese a este conflicto familiar.