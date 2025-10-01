Qué se sabe de la salud de Thiago Medina este miércoles 1° de octubre

Thiago Medina protagonizó hace más de 15 días un siniestro vial en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, despierto y sin ventilación mecánica, en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Su expareja y madre de sus dos hijas, Daniela Celis, llevó tranquilidad a los seguidores de Medina luego de comunicar el lunes mediante una historia de Instagram que le retiraron la ventilación mecánica y que logró “hablar con él”.

"“Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo”, empezó el comunicado de Celis y prosiguió: “Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia intensiva todavía, con pronóstico reservado”.

Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina y confirmó que le quitaron la ventilación mecánica (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Por último, agregó: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos. Llega la alegría, las oraciones y los buenos deseos de todos”.

La alegría de su familia

Camila, una de las hermanas de Thiago Medina, compartió el martes una historia de Instagram donde se la ve a ella acompañada del resto de la familia del exparticipante de Gran Hermano. “Recién salimos de ver a mi hermano, nuestra felicidad lo dice todo”, escribió.

La familia de Thiago este martes, luego de visitarlo en el hospital

Las primeras palabras de Thiago tras el accidente

Daniel Celis en un video se explayó acerca de la conversación que tuvo con Medina. “Hola. Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100 por ciento bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha y reacciona y nada más. Y les quería compartir esto con ustedes también, agradecerles porque estoy muy feliz. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. ‘¿Y las nenas y las nenas y las nenas y las nenas?’, dijo. Mi vida".

Daniela Celis dio detalles de la conversación con Thiago Medina

Despierto y sin ventilación mecánica

En una nueva historia de Instagram, Camila, una de las hermanas de Thiago Medina, expresó que el exparticipante del reality está despierto y sin ventilación mecánica, aunque continúa en estado reservado.

Camila compartió una actualización del estado de salud de Thiago Medina

Más detalles del parte médico

El posteo de Celis vino aparejado del parte médico que dieron a conocer los especialistas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, antes de iniciar este fin de semana. En él explayaron ciertas mejorías del paciente: “Medina pudo superar adecuadamente los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

El recuerdo de la hermana de Thiago

Camila, una de las hermanas del exparticipante de Gran Hermano, publicó en redes sociales una imagen con un emotivo mensaje. “Hermano mío, nunca me faltes, sos todo para mí”, se puede leer en el texto dedicado a Medina.

El recuerdo de Camila, la hermana de Thiago

“Tiene los pulmones comprometidos”, dijo Camila, una hermana de Thiago

En un nuevo video publicado en Instagram y visiblemente conmocionada, Camila, una de las hermanas de Thiago Medina, afirmó el miércoles que el exparticipante de Gran Hermano “tiene los pulmones comprometidos y pasó las últimas horas con fiebre”.

En otra historia compartida por la misma red social, Camila escribió que Thiago “está colocado boca abajo y que esperan un milagro”.

Otra historia compartida en Instagram por Camila sobre la salud de su hermano, Thiago Medina

Continúa el pronóstico reservado

En otra oportunidad, Camila compartió en Instagram la actual situación del exparticipante de Gran Hermano. “Se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar”, detalló.

La historia que subió hoy la hermana de Thiago Medina

“Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él”, amplió Daniela para precisar el estado de salud de su ex. De esta manera, se aclaró que el joven sigue con los pulmones comprometidos debido al accidente en moto que sufrió hace una más de una semana.

¿Qué es la atelectasia?

El cuadro que afecta a los pulmones de Thiago Medina denominado atelectasia es el colapso de una parte del pulmón, o la pérdida de aire en los pequeños sacos alveolares, lo que impide el intercambio de oxígeno.

Las causas más comunes son la obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo por moco -como en el caso del exparticipante de Gran Hermano-, o debido a presión externa sobre el pulmón.

Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, tos o dolor en el pecho, aunque a menudo la atelectasia no presenta signos claros. El diagnóstico se realiza mediante radiografías o tomografías computarizadas.

Qué es y de qué forma afecta la atelectasia

Evitar una traqueotomía

Desde el entorno del exparticipante de Gran Hermano insistieron en que el foco está puesto en sus pulmones, resaltando la importancia de evitar una traqueotomía. Según el staff médico, el objetivo en el corto plazo es desentubarlo, para que Medina empiece a respirar por sus propios medios.

El emotivo posteo de su hermana

Pocas horas después de la operación de Thiago Medina, Camila, una de sus hermanas, lo recordó en un posteo de Instagram. “Hoy la vida nos puso a prueba, pero yo sé que pronto vamos a volver a sonreír juntos”, escribió.

Su estado de salud

“El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador y sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos”, detalló Daniela Celis, su expareja.

“Se presentó un tapón de mocos, atelectasia, que está siendo tratado con kinesióloga”, remarcó la exGranHermano y subrayó: “Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oraciones para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”.

El comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

El viernes Medina fue intervenido quirúrgicamente por segunda vez. De acuerdo a lo que expresó la influencer, “fue una cirugía sin complicaciones” y los médicos lograron una “buena reparación de la parrilla costal”.

En ese sentido, desde el Hospital, emitieron un comunicado donde especificaron que la operación “duró cuatro horas y media” y que “se mantuvo hemodinámicamente estable, sin intercurrencias”.

La mediática utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje que le escribió al padre de sus hijas (Foto: Redes Sociales)

Lesiones graves

El impacto dejó al joven de 22 años con la fractura de seis costillas y politraumatismos que comprometieron algunos órganos vitales. En una intervención de urgencia, las autoridades médicas decidieron extirparle el bazo. Asimismo, informaron que sufrió daños severos en su pulmón.

Continúa la ‘campaña de oración’

Por iniciativa de Daniela Celis, familiares, amigos, celebridades y fanáticos de Gran Hermano utilizaron sus perfiles de Instagram para compartir historias promoviendo oraciones por la mejora de la salud de Thiago Medina.

Las cadenas de oración promovidas por Daniela Celis en Instagram

La hermana de Thiago también promovió la 'cadena de oración'

Nuevo video del choque

En las últimas horas se conoció un nuevo vídeo, que reprodujo LN+, que muestra los momentos previos al choque que Thiago Medina sufrió. Las imágenes exhiben que el exparticipante de Gran Hermano circuló -al menos en este tramo registrado por las cámaras del municipio- a una velocidad superior a la del resto de los vehículos.

Nuevo video de Medina

La fiscalía investiga el siniestro

Apoyada en una incipiente reconstrucción de la escena del siniestro, la Fiscalía investiga, por estos momentos, la causa del accidente. De acuerdo con las primeras informaciones, el cruce donde se produjo tenía poca señalización, lo que podría haber contribuido al impacto.

Lo que se presume es que el vehículo quería hacer un giro a la izquierda, puso el guiño, emprendió la maniobra y, segundos después, fue embestido violentamente por la moto de Thiago en la parte trasera.

Romina Uhrig reveló el último mensaje que le envió Thiago Medina antes del accidente

Romina mantiene un vínculo muy cercano con Thiago y su expareja, Daniela Celis

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo al ambiente artístico y, sobre todo, a los amigos que hizo durante Gran Hermano 2022.

En diálogo con A la Barbarossa (telefe), Romina Uhrig, que mantiene una gran amistad con el influencer desde su participación en el reality, relató cómo se enteró del hecho y recordó el último mensaje que recibió de él. “Me llaman del hospital porque no se podían contactar con la familia y, como ellos tenían mi contacto porque yo trabajé ahí en Moreno, se comunican conmigo y justo me entero lo que le había pasado a Thiago. Ahí llamo a Dani, que también se entera justo en el momento, porque lo empezó a llamar a él y le parecía raro que él no llegue a la casa, ya que habían pasado dos horas. Y la atienden también en el hospital y le cuentan todo esto”, comentó ante la atenta mirada de los participantes del programa que conduce Georgina Barbarossa.

Romina contó que antes del trágico accidente había hablado con él. “Fue horrible porque yo justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la costa y cuando yo subo la historia que me estaba yendo, él me pone: ‘Ro, pasala lindo con las nenas, disfrutalo’. Y yo no le respondí porque estaba manejando, y me quedó esa sensación fea de no responder”, reveló sobre la charla que tuvo con su amigo.