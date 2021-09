Juana Viale cuestionó al aire a un invitado de la mesaza: “Me dijo que me iba a dar un pico”

Juana Viale le hizo un pícaro reclamo a uno de sus invitados en La noche de Mirtha (eltrece). La conductora no le dejó pasar a Adrián Suar una supuesta promesa que incumplió y se lo recriminó en vivo, tras presentarlo en su programa.

“El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio ningún pico”, reclamó la nieta de Mirtha Legrand mientras Suar caminaba para sentarse en la ‘mesaza’.

Todo comenzó cuando Juana reveló que fue a ver la obra e teatro Inmaduros, que protagoniza Suar junto a Diego Peretti. “No madurás más, sos un eterno inmaduro”, bromeó la conductora. Y el gerente de programación del canal, le respondió: “No, eso ya se sabe. Lo que hice ahora es blanquearlo”. Y le retrucó a la conductora: “Pero no solo yo soy inmaduro”.

Tras este ida y vuelta, la presentadora del programa invitó al productor a que fuera a sentarse a la mesa mientras ella continuaba recibiendo al resto de los invitados de la noche. Antes de hacerlo, Suar le dijo: “Estás muy linda”.

Fue frente a este elogio que Juana aprovechó para contarle a los televidentes que “el Chueco” no había cumplido con su promesa: “El jefe me dijo que me iba a dar un pico y no me dio ningún pico”. A lo que Suar le respondió: “Después viene”.

Adrián Suar, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Diego Peretti y Gonzalo Heredia fueron los invitados de Juana Viale este sábado en La noche de Mirtha Instagram: @estebanlamothe

Sin embargo, este no fue el único momento del programa en el cual se reclamaron besos. El primer hilarante episodio se dio cuando la chef Jimena Monteverde apareció frente a cámara para presentar el menú de la noche. “Me gustaría hablar con vos después porque quería un papelito ahí”, le dijo a Suar, en referencia a la tira La 1-5/18. Luego, confió: “Yo nunca tuve una chapadita con un actor”.

Divertida frente al pedido de la cocinera, Juana Viale se metió y le consultó: “¿Pero con cual?”. Y Monteverde respondió: “Con todos. No voy a discriminar. Arrancaría por él (Diego Peretti), que lo tengo cerca”. Además del presidente de Polka y el protagonista de El Reino, estaban sentados en la mesaza Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia y Agustina Cherri.

El siguiente momento picante de la noche se dio cuando los invitados recordaron la novela Malparida, de 2010, en la que Heredia protagonizaba a la pareja de Juana en la ficción. “Rompimos el rating juntos”, recordó la exprotagonista.

Frente a este recuerdo, la producción del programa que estaba detrás de cámara comenzó a pedir un “piquito” entre los actores. Sin sonrojarse, la conductora redobló la apuesta: “¿Piquito? Con él chapamos a lo pavote”. Mientras que Heredia, reveló: “Hubo escenas que fueron levantadas”.

