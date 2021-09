Juana Viale hizo un comentario que dejó perplejo a Gonzalo Heredia: “No te hacía tan inseguro”

En la mesaza del sábado, Juana Viale mantuvo un picante ida y vuelta con Gonzalo Heredia. En medio de los rumores de separación de Brenda Gandini, el actor hizo una confesión que sorprendió a la conductora. Mientras palpita el inminente estreno de la tira La 1-15/18, se refirió a su cambio de look para ponerse en la piel de su personaje, y reveló que la madre de sus dos hijos lo asesoró. “No te hacía tan inseguro”, lo chicaneó la nieta de Mirtha Legrand.

En plena veda electoral, estuvieron presentes Adrián Suar, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, y Heredia. Los últimos tres serán los protagonistas del triángulo amoroso de la tira, y por momentos la charla se desvío hacia temas de sus vidas personales. En este sentido, aunque en ningún momento el actor hizo referencia a la versión de ruptura de Gandini, la mencionó durante el programa y despejó las tensiones al respecto.

“Mucho tiempo trabajé en una peluquería, por mi tío, que se dedicó a eso toda la vida”, dijo en un comienzo. En este sentido, detalló que aplicaba los ruleros y la permanente a las clientas. “Ahora me lo dejé crecer y aparecieron mis rulos”, comentó, ante la mirada atenta de la conductora.

La chicana de Juana Viale a Gonzalo Heredia: "No sabía que eras tan inseguro" - Fuente: eltrece

“¿Bien o mal?”, le consultó Heredia. “Re bien, te queda bárbaro”, aseguró Viale. “Bueno, qué suerte, Brenda me dijo: ‘Dejátelo crecer, dejate los rulos’”, reveló, en referencia a la madre de Eloy y Alfonsina. “¿Ah, te lookeo Brenda? Muy bien”, sumó Suar, mientras la aplaudía frente a cámara. La nieta de “La Chiqui”, por su parte, no se mostró tan entusiasmada: “¿En el look dependés mucho de Brenda?”.

“Siempre”, contestó el actor con total seguridad. “Mirá vos, no te veía tan inseguro”, remató Viale, y despertó el desconcierto en la mesa. “Uy, golpe bajo”, expresó Heredia, sorprendido por la conjetura de la conductora.

“Es que no sé, yo me pongo lo que me pongo y si a mí me gusta lo que me pongo, listo”, se justificó Juana. “¿Pero no aceptás ni una sugerencia?”, indagó su excompañero de Malparida. “Pregunté si dependías de Brenda y me dijiste ‘siempre’”, le reclamó la actriz.

Entre risas, el invitado asumió que su esposa tiene gran influencia en sus outfits: “Este tipo de camisas fue como ‘a ver, dejátela, mirá que bueno’”. Suar se tomó con humor el comentario: “A él le queda bien todo, yo me llego a poner esa camisa y te imaginás que soy el meme del año”.

LA NACION