Un periodista especializado informó este jueves sobre la rescisión del contrato de Sarah Borrell en el comercio madrileño Brunch and Cake. La determinación de la compañía gastronómica surgió a raíz de la trascendencia pública que tomó su vínculo con Luciano Castro. Este suceso afectó la rutina diaria del establecimiento tras la divulgación de los audios privados y el incremento de la presencia de cronistas en el sitio donde ella cumplía sus tareas.

Por qué echaron a la moza del escándalo con Luciano Castro

Sarah Borrell perdió su puesto como camarera debido a la intensa cobertura de los medios sobre su vida privada. Según el cronista Roberto Antolín, el bar donde ella prestaba servicios optó por interrumpir el vínculo profesional para evitar el asedio constante de la prensa.

Juan Etchegoyen confirmó el despido de Sarah Borrell tras el affaire con Luciano Castro

Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani”. La empresa priorizó el orden del local ante la viralización de conversaciones íntimas que provocaron una reacción importante en la opinión pública. Hasta ese momento, la bailarina danesa permanecía ajena al ámbito del espectáculo internacional.

Cómo fue el inicio del vínculo en el bar madrileño

La historia entre el actor argentino y la empleada comenzó en el propio recinto gastronómico. Fernanda Iglesias relató en Puro Show que el intérprete acudió una tarde al lugar para consumir. En esa oportunidad, él observó a Borrell y mostró un interés inmediato por ella.

La joven recordó el primer contacto visual con precisión: “Fue un día y nada, ahí solo hablamos, porque yo era camarera allí”. Una semana después, el hombre regresó al comercio. Ella mencionó que él solicitó un jugo verde en una mesa exterior a pesar del frío.

Los audios que Luciano Castro le mandó a Sarah Borrell

Las sospechas de Sarah Borrell y el pedido de redes sociales

La relación sumó elementos que provocaron dudas en la mujer: Borrell pidió el perfil de Instagram del actor en reiteradas ocasiones, pero él se negó a compartir esa información. El hombre prefirió el contacto exclusivo mediante la plataforma WhatsApp.

“En mi generación siempre pedimos el Instagram y él no me lo pasaba; eso se me hacía raro”, subrayó Borell. También le llamó la atención la brevedad de los encuentros furtivos. Las citas duraban poco tiempo, entre 15 y 20 minutos.

El actor insistía en concretar reuniones en su domicilio de Madrid. Borrell mantuvo una postura firme y rechazó esas propuestas. Ella aseguró: “La primera vez que conozco a un chico no voy a su casa”. La falta de transparencia generó una señal de alerta en ella.

Las declaraciones de Sarah Borrell

Cómo siguió su vínculo y cómo repercutió en la pareja

La joven desconocía la fama del actor hasta su viaje a Dinamarca para celebrar las fiestas de fin de año. Una amiga argentina vio las fotos en el teléfono de la mujer e identificó a la figura pública. Para corroborar el contacto, se difundieron audios del protagonista.

En el registro, él propuso un encuentro tras realizar unas compras cerca de su casa. Borrell aclaró que el contacto físico se limitó a un beso. La situación sentimental de los involucrados en Argentina también experimentó cambios. El actor reconoció este martes que: “perdió al amor de su vida”.

La actriz expresó que la circunstancia es dolorosa y desmintió cualquier tipo de acuerdo de pareja abierta. Siciliani manifestó que: “Hay algo del respeto que se rompe”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.