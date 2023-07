Khea viajó a Puerto Rico para grabar un tema por primera vez y se quedó encerrado en el estudio: “Me falta el aire”

escuchar

El cantante musical argentino Ivo Alfredo Thomas Serue, conocido artísticamente como Khea, pasó un mal momento mientras grababa una de sus últimas canciones y se quedó encerrado junto a su equipo de productores en un estudio de Puerto Rico. Después se tomaron el accidente con humor y compartieron imágenes del momento en sus redes sociales.

La nueva escena musical argentina trajo consigo jóvenes cantantes que en la actualidad son estrellas internacionales que se convirtieron en héroes para los niños y adolescentes como Tini Stoessel, Lali Espósito, Duki y María Becerra, entre otros.

Dos que pertenecen a esta ola son Khea y Tiago PZK, quienes se encontraron esta semana en Puerto Rico y un inconveniente les dejó una divertida anécdota para la posteridad.

Khea y Thiago PZK, dos de los cantantes más populares de la actualidad Instagram: @khea.yf

Khea estuvo en boca de todos hace pocas semanas, cuando acompañó al streamer Coscu hasta el ring de la Velada III, organizado por el español Ibai Llanos. Por su parte, Tiago PZK, uno de los máximos exponentes argentinos en el exterior, fue uno de los artistas que estuvo en la espectacular presentación de Lionel Messi en Inter Miami este domingo.

Luego de su paso por Estados Unidos, el ídolo del hijo mayor de Messi, se dirigió a Puerto Rico para acompañar a Khea en la grabación de un nuevo single. No obstante, un pequeño detalle retrasó el proceso artístico cuando el cantante y el grupo de producción ingresaron a la sala de grabación y quedaron encerrados. Tanto de un lado, como del otro, ninguna de las personas que estaba ahí podía abrir la puerta, entonces, comenzó el plan para rescatarlos.

Khea se quedó encerrado en un estudio de grabación en Puerto Rico

“Vinimos a acompañar a Khea a que grabe un tema y se quedó encerrado en el estudio”, manifestó Tiago mientras se reía y filmaba a dos del equipo intentando romper la manija de la puerta con un palo. “Aguanten”, escribió en la historia de Instagram y etiquetó al músico encerrado. “Vamos, bato. Aguanten un toque”.

Luego filmó la ranura que se formó en la manija. “¿En dónde estás? No te veo (...) No puede ser”, le dijo, mientras Khea le respondió: “Hola, me falta el aire”. El plan consistió en desarmar la manija de la puerta a base de golpes y un destornillador para sacar cualquier pequeño obstáculo con la ayuda de la linterna de un celular.

“Bueno, vinimos a grabar en el estudio y nos quedamos encerrados”, manifestó Khea que se tomó el incómodo momento con humor y luego le dio indicaciones a sus compañeros que estaban del otro lado: “Vamos amigo, hacé tu gracia, aparte tiene que ser de ese lado para acá porque la puerta está enmarcada del otro lado”. Al terminar de hablar, se escucharon varios de golpes en la manija.

“Pará que me estás rompiendo los tímpanos, amigo”, dijo en tono irónico hasta que, finalmente, el encargado de abrirles pudo desarmar la manija y abrir la puerta. Todos gritaron contentos luego de la divertida anécdota que les quitó algunos minutos de trabajo.

Estas historias fueron celebradas por los fanáticos del cantante al enterarse de que próximamente habrá nuevo material musical, cuyo primer paso por Puerto Rico no fue el más deseado.

LA NACION