L-Gante admitió que llamó al Despre, su rival, luego del video con Tamara Báez: “Hablé con el loquito”

Días atrás, Tamara Báez, la influencer y expareja de L-Gante, fue grabada en un boliche de Luján bailando muy cerca de Despre, un cantante del género RKT, y considerado competencia de su ex. Luego de que esas imágenes se difundieran por las redes, el propio L-Gante admitió, en una entrevista televisiva, que había llamado a su colega después de ese encuentro con su ex. “Hablé con el loquito todo”, dijo el hombre de General Rodríguez, que actualmente está en pareja -o al menos eso deja entrever con Wanda Nara y que de este modo le quitó dramatismo al asunto.

El presente de Elián Ángel Valenzuela, más conocido por su nombre artístico de L-Gante, parece no tener mucho tiempo para el descanso. Es que el muchacho, además de continuar exitosamente su vida profesional, se encuentra atravesado por los avatares de su flamante romance con la empresaria futbolística, pero también está atado, aunque no quiera, a lo que suceda con la vida de su ex, Tamara Báez, con la que últimamente ha tenido algunos conflictos, en especial por temas relacionados a su reciente separación.

L-Gante admite que habló con el Despre tras su video con Tamara Báez

Pues bien, en este contexto, ocurrió que en estos días, la exmujer del cantante del Abecedario fue grabada en un boliche de Luján mientras bailaba bastante cerca de Juan Desprebiteris, más conocido como Despre, un cantante del género RKT, a quien muchos definen en el ambiente como “el enemigo musical” de L-Gante.

En el círculo puede verse a Tamara Báez y Despre en un boliche de Luján Instagram / @tijuanabykalahary

Además del video que subió el propio boliche lujanense en el que Báez y Despre aparecen bailando juntos con movimientos de perreo, la propia ex de L-Gante subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que se la ve en el auto de Despre, dando a entender que ambos se fueron juntos del lugar bailable. La influencer escribió sobre esa fotografía, que luego borró, una sugerente palabra que a la vez era una pregunta: “After?”.

De inmediato, las imágenes de la ex de L-Gante y Despre comenzaron a circular y fueron reflejadas por los sitios del espectáculo, donde se habló de una “provocación” de la influencer hacia su ex. Por ello, el martes por la noche, el cronista de Socios del espectáculo (eltrece) Santiago Riva Roy, abordó a L-Gante y le preguntó directamente sobre Despre.

El sugerente mensaje de Tamara Báez en sus historias de Instagram junto a Despre, que luego fue borrado Gente

El referente de la cumbia 420 salía de participar del programa Canta conmigo ahora, donde fue jurado, y entonces fue cuando el periodista del programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se acercó para preguntarle: “¿De Despre podemos hablar o no? ¿Hay provocaciones?”.

“No. Yo no tengo... Yo soy una persona que tengo todos los patitos ahí en el molde”, respondió el músico de General Rodríguez que continuación añadió: “Yo, con entender me basta todo, no tengo la actitud que tienen otras personas”.

Luego, para sorpresa del cronista, L-Gante expresó: “Es más, yo hablé con el loquito todo, y le deseo lo mejor y le dije: ‘Mi palabra ya la tenés y la tuviste’”.

El Despre es un referente del género rkt y un "rival" musical de L-Gante Instagram / @

Finalmente, para cerrar su comentario sobre su supuesto “enemigo musical”, el cantante de cumbia 420 tiró una expresión que, en el idioma trapero significa que está todo bien: “Flow antiembrollo”. Luego, el músico remató: “¡Olvidate!”.

De modo que, por el tenor de las declaraciones del cantante y jurado de Canta conmigo ahora, él parece no tener problemas con lo que podría ser una relación naciente entre su ex y su colega Despre.

