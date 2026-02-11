La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”

Durante el último fin de semana, Luck Ra se presentó en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, pero la alegría que desprende arriba del escenario quedó opacada cuando un fan le tiró un celular y lo golpeó en la cabeza. El cordobés tuvo que cortar el show momentáneamente e hizo un llamado de atención.

Ante la falta de consideración, el cantante se vio obligado a hacer un pedido de reflexión sobre el respeto y la seguridad, ya que tuvo suerte de no ser herido de gravedad. Incluso se lo vio enojado, aunque intentó expresarse con las palabras correctas cuando halló al responsable.

Luck Ra tuvo que interrumpir el show y le pidió al responsable que lanzó el celular darse a conocer (Fuente: Instagram/@luckra)

“Me tiraron con el celu, re fuerte. ¿Quién fue?”, preguntó tajante Luck Ra. En ese momento, el autor del hecho levantó la mano y el cantante le respondió: “Pero no lo digás orgulloso, sos bolu***, mirá si me das en la cara. Tranquilo, hermano, es peligroso, mirá si me das en el ojo. Justo antes había dicho lo del flash, por favor”.

Después de la interrupción breve de su puesta en escena, continuó como siempre, a la vez que el resto del público abucheó al fan que le lanzó el celular en la cabeza a Luck Ra. Asimismo, ese fragmento audiovisual con el descargo se volvió viral en las redes sociales y allí el cordobés recibió el apoyo de sus seguidores.

“Me lo imagino al tipo orgulloso levantando la manito. Lo retaron como a un nene. Tipo grande”; “Está perfecto su reclamo, él está trabajando, así que con la violencia a su casita”; “100% de razón en lo que dijo. Lo manejó muy bien” y “Eso no se hace, no se tira nada arriba del escenario”, fueron algunos de los comentarios que plasmaron los usuarios en el posteo de Radio Latina.

La reacción de los usuarios ante el golpe que recibió Luck Ra en el escenario (Fuente: Instagram/@radiolatina1011)

Cabe remarcar que el gesto de tirar objetos a los artistas mientras cantan en pleno show se volvió una tendencia hace tres años, cuando diferentes cantantes manifestaron haber recibido golpes e incluso algunos de ellos resultaron con heridas, como Florence Pugh en la Comic-Con de San Pablo.

A la lista también se puede añadir a Harry Styles, uno de los más afectados por esta moda. Al cantante le arrojaron de todo: flores, botellas de agua y teléfonos. En más de una ocasión manifestó su furia y pidió que cese esa manera extraña de demostrar amor por su arte.

Entre otras estrellas de talla internacional, Rosalía fue golpeada por un ramo de flores, Ariana Grande por un limón y Marc Anthony por un mechero. Esto corresponde a un accionar que, según los expertos, se debe a las redes sociales y el fenómeno que causan en los admiradores, donde la barrera de lo privado entre la celebridad y ellos se rompe y los perciben como conocidos.

El medio español ABC destacó que esto se identifica como stan culture, que de hecho en el diccionario online de Oxford se incluyó el término en 2015, definiéndolo como “fan demasiado obsesionado con un famoso o celebridad en particular”.

El ida y vuelta de Luck Ra y La Joaqui que descolocó a todos

En el posteo que realizó el cordobés en Instagram sobre su paso por Neuquén, agregó fotos junto a un niño que se vistió como él y al que hizo subir al escenario. “El Joaqui”, señaló el artista y causó ternura entre los presentes.

El ida y vuelta de La Joaqui y Luck Ra que expuso sus ganas de ser padres (Fuente: Instagram/@luckra)

Lo cierto es que en la sección de comentarios de esa publicación, su novia, Joaquinha Lerena de la Riva, conocida como La Joaqui, plasmó: “Che, ¿podemos tener uno de esos? Ahora que aprendí a ser mamá, quiero el varón”. Como respuesta, su pareja dijo: “Amor, si ves esto, ¿podemos adoptar al Joaqui?”. De esta manera habrían expuesto sus intenciones de convertirse en padres.